Mohammed "MoAuba" Harkous (rechts) räumte bei der "FIFA"-WM ab - und dankte seinem Teamkollegen Michael "MegaBit" Bittner für die wertvollen Final-Tipps. (2019 Getty Images)

Mit Mohammed „MoAuba“ Harkous hat zum ersten Mal ein deutscher Spieler die digitale „FIFA“-Weltmeisterschaft gewonnen. Der 22 Jahre junge Profi aus der eSports-Abteilung des Bundesligisten Werder Bremen hat sich im Konsolen-übergreifenden Endspiel gegen den saudi-arabischen Titelverteidiger Mosaad „Msdossary“ Aldossary mit 3:2 durchgesetzt und am Ende satte 250.000 US-Dollar Preisgeld eingestrichen.

Nach einem 1:1 auf der Xbox konnte er letztendlich mit einem denkbar knappen 2:1-Sieg auf der PlayStation4 den Titel holen.

Trägt als erster deutscher eSportler den "FIFA"-Pokal nach Hause: der 22-jährige Mohammed Harkous von Werder Bremen. (Sky / Electronic Arts / FIFA)

Tipps vom Team-Kollegen

Während der Auszeichnung lobte Harkous seinen Team-Kollegen Michael „MegaBit“ Bittner: Ohne dessen Taktik-Tipps für das Spiel auf der Xbox hätte der sonst in der PS4-Gruppe beheimatete Champion den Titel kaum gewinnen können, so Harkous.

Zum Hintergrund: Vor dem Finale spielen die digitalen Gladiatoren in strikt nach Konsolen-Hardware getrennten Lagern - PS4 auf der einen und Xbox One auf der anderen Seite. Erst beim großen Showdown treffen sich beide Gruppen und wird System-übergreifend nach dem besten virtuellen Kicker gesucht.

Sind 250.000 Dollar zu wenig?

Vor dem Kräftemessen in der Londoner Arena entbrannte eine Diskussion um die Größe des Preistopfes: So kritisierten mehrere prominente Gamer, dass die beiden Veranstalter Electronic Arts und der Fußballverband die Preissumme künftig erhöhen müssten, um die Veranstaltung für die eSportler attraktiver zu gestalten - immerhin investieren die Gamer enorm viel Zeit, um überhaupt so weit zu kommen.

Stein des Anstoßes war die vor wenigen Tagen ebenfalls ausgetragene „Fortnite“-Weltmeisterschaft: Betreiber Epic Games schüttete für den World Cup in seinem beliebten Battle-Royale-Game satte 30 Millionen US-Dollar an Preisgeldern aus. Gerade die Gewinne für die Top-Sportler konnten sich sehen lassen: So durfte sich der Gewinner der Solo-Kategorie über ganze drei Millionen US-Dollar Siegprämie freuen. Auch für die beiden Sieger der Duo-Gruppe gab es noch jeweils 1,5 Millionen US-Dollar und damit fünfmal so viel Geld wie für FIFA-Champion Harkous.