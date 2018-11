Kai Pflaume führt wie immer charmant durch die Mehrgenerationen-Show. (NDR / Thorsten Jander)

Niemals nur nach dem Äußeren urteilen: Das ist eine Lebensweisheit, die man natürlich auch schon den Jüngsten erklären sollte. Exemplarisch wird sie in der neuen Ausgabe der beliebten ARD-Mehrgenerationen-Show „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ mit Moderator Kai Pflaume durchgespielt. Dolph Lundgren, der blonde schwedische Hollywood-Hüne, Weltklasse-Athlet und Karatekämpfer, ist vielen Eltern noch sehr eindringlich als russischer „Ivan Drago“-Boxer aus dem „Rocky“-Film in Erinnerung. Dass er auch Chemieingenieur ist, wissen die wenigsten. Im ungewöhnlichen Wettkampf um chemisches Fachwissen tritt er diesmal gegen den siebenjährigen Emil an. Weitere Stargäste der Show sind unter anderem der Tenor Rolando Villazón, „Volks-Rock'n'Roller“ Andreas Gabalier, die Schauspielerin Marie Bäumer und Smudo von der Band „Die Fantastischen Vier“.