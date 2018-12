Der 31-jährige Andrej Mangold ist ein ehemaliger Basketballprofi. Er spielte sogar fünfmal für die deutsche Nationalmannschaft. (MG RTL D / Arya Shirazi)

Es war eine kleine Überraschung, als RTL den „Bachelor“ 2019 ankündigte. Denn Andrej Mangold, 31 und Kaugummi-Unternehmer, ist zumindest Basketballfans kein Unbekannter: Als Profibasketballer war er sogar in fünf Länderspielen zu sehen. „Der Sport war immer eine prägende Säule in meinem Leben“, so der Nachfolger von Daniel Völz. Nur die richtige Partnerin fehlt bisher, seit Anfang 2018 ist er Single. „Mit Social Media ist das Kennenlernen heute so schnell geworden, das finde ich sehr schade“, kritisiert der Hannoveraner. Sich selbst beschreibt Mangold als „zielstrebig, freundlich, zuverlässig und liebevoll“. 20 Kandidatinnen umwerben den attraktiven Junggesellen in der neunten Staffel des Dating-Formats, die in Mexiko aufgezeichnet wurde. Welche Damen letztlich die meisten Rosen und welche eher Körbe erhalten, zeigt RTL in neun zweistündigen Folgen, jeweils mittwochs um 20.15 Uhr. 2018 lief „Der Bachelor“ erneut sehr erfolgreich. Durchschnittlich waren 3,53 Millionen Zuschauer dabei, von den 14-59-Jährigen sahen im Schnitt 2,56 Millionen zu - was einem Marktanteil von 15,1 Prozent entspricht.