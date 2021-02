Drummer von Fleetwood Mac

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kokainsucht: Mick Fleetwood leidet an zweijähriger Gedächtnislücke

teleschau

Mick Fleetwood, der Schlagzeuger der Band Fleetwood Mac, hat die verheerenden Ausmaße seiner Kokainsucht gestanden: In einem Interview mit dem „Classic Rock“-Magazin gab er an, er könne sich an zwei Jahre seines Lebens nicht mehr erinnern.