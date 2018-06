Microsofts aktuelle Premium-Konsole - die Xbox One X. Wird der Nachfolger vielleicht schon ein Streaming-Modell? (Microsoft)

Glaubt man einem Kommentar von Xbox-Chef Phil Spencer auf Microsofts E3-Konferenz, dann befindet sich die nächste Xbox-Generation bereits in Vorbereitung. Und Thurrott-Journalist Brad Sams weiß angeblich schon genau, wie nah diese Generation tatsächlich ist: Der auf Tech-Artikel spezialisierte Redakteur will von Insider-Seite erfahren haben, dass der „Xbox One“-Nachfolger aktuell auf den Projektnamen „Scarlett“ hört und bereits 2020 in den Läden stehen soll.

Weiterhin handele es sich dabei nicht um ein einziges Stück Hardware, sondern vielmehr um eine komplette „Geräte-Familie“. Was genau damit gemeint ist, konnte Sams wohl selber nicht in Erfahrung bringen. Möglich wären mehrere bereits zur Markteinführung verfügbare Modelle - je nachdem, wieviel Grafik-Performance sich der Kunde leisten kann oder ob bereits ein 4K-Fernseher vorliegt.

Ebenfalls denkbar: Eine vollwertige Konsole für Premium-Kunden, die ihre Hardware zu Hause haben möchten - und ein stark abgespecktes Modell, mit dessen Hilfe sich Spiele nur streamen lassen. Immerhin soll der Hersteller bereits seit einiger Zeit an einem entsprechenden Service-Modell arbeiten - vergleichbar mit Sonys „PlayStation Now“.

Sollten sich diese Angaben bestätigen, würden zwischen Veröffentlichung des neuen Geräts und der „Xbox One X“ nur etwa drei Jahre liegen. Allerdings hatte Microsoft von Anfang an insistiert, dass es sich bei der „X“ um kein Nachfolge-Modell, sondern lediglich die Premium-Variante der „One“ handeln würde. Sonys PS4-Nachfolger startet aktuellen Informationen zufolge ein Jahr später.