Lorenz Huber (Max Herbrechter) erfährt von seinen Töchtern Marie (Catherine Bode, links) und Lisa (Theresa Scholze), dass er Opa wird. (ARD Degeto / Tom Trambow)

Neue Turbulenzen auf dem Land - und endlich die Wahrheit: Zusammen mit ihrer Schwester, der Juristin Lisa, verrät in „Liebesleid“, dem vierten Teil der Familienalpensaga „Daheim in den Bergen“, Marie (Catherine Bode), die Tochter des Huberbauern, endlich die frohe Nachricht vom neuen Sprössling, den sie in einer Nacht im Stadel mit dem Sohn des vormals feindlichen Nachbarn Leitner (Walter Sittler) gezeugt hat. Für den Huberbauer (Max Herbrechter) kommt diese Nachricht allerdings zur Unzeit, fällt doch mit der schwangeren Marie eine wichtige Arbeitskraft aus, jetzt da der verschuldete Hof ohnehin vor der Pleite zu stehen scheint. Maries Schwester Lisa (Theresa Scholze) würde am liebsten gegen die wohlhabenden Hubers prozessieren, um ihre verlorenen Almwiesen zurückzugewinnen. Marie fürchtet dagegen, dass man die einst verfeindeten Familien so wieder weiter auseinandertreibt.

Als Episodendarsteller rivalisieren vor sattgrüner Bergkulisse diesmal drei wanderlustige alte Schulfreunde um die Gunst einer Schönen (Anna Hausburg), wobei sich ein wenig List nebst einer prise Humor als das bessere Mittel als erotische Kraftmeierei erweist.