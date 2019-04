Wird trotz Konsolen- und Mobile-Versionen vor allem auf dem PC gespielt: "Fortnite: Battle Royale". (Epic Games)

Der PC ist tot, es lebe der PC: Das Ende des PC-Gamings wurde ähnlich oft heraufbeschworen wie der Tod der Konsolen - aber noch immer zieht es viele Millionen Spieler weltweit regelmäßig an ihre Daddel-Maschinen. Download-Plattformen wie Steam oder der Epic-Store sorgten zwar dafür, dass physische Medien auf dem PC nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, aber gleichzeitig gaben Indie-Games dem Rechen-Knecht echten Auftrieb.

Trotzdem prognostizieren die Marktforschungs-Profis von Jon Peddie Research („JPR“) einmal mehr ein allmähliches Zerbröckeln des verspielten PC-Markts - oder zumindest fast: Ihnen zufolge könnten bis zum Jahr 2022 etwa 20 Millionen PC-Spieler an den Fernseher wechseln, indem sie entweder zu Konsolen wie PlayStation beziehungsweise Xbox oder zu Streaming-Lösungen à la „Stadia“ greifen. Von der Massen-Migration betroffen wären vermutlich in erster Linie die unteren PC-Preissegmente, aber sogar Besitzer von Premium-Maschinen könnten bald abwandern. Als Grund führt JPR die sich stetig verbessernden Fernseh-Geräte sowie die leistungsstärkeren Konsolen mit ihren attraktiven Exklusiv-Spielen ins Feld, während Innovationen am PC-Markt seit einigen Jahren immer rarer sind. Deutlich spürbare Technologie-Sprünge gebe es bei Windows-Heimcomputern nur noch selten, stattdessen würden sich Internet-Bandbreite, Latenz und Künstliche Intelligenz zu den treibenden Faktoren entwickeln.

Trotzdem räumt JPR-Chef Jon Peddie ein, dass der PC auch künftig eine wichtige Rolle spieleen könnte: Der Markt ist nach wie vor so groß, dass die Abwanderung von 20 Millionen Konsumenten vergleichsweise verschmerzbar erscheint.