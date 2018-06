Als Fußballspiel ein Offenbarungseid - in Sachen Quote ein Hit: 25,4 Millionen Zuschauer waren am Mittwochnachmittag beim Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Südkorea im ZDF dabei. (Kevin C. Cox/Getty Images)

Auch wenn die deutsche Mannschaft kläglich ausschied, ZDF-Intendant Thomas Bellut zog nach Ende der Gruppenphase ein positives Fazit der WM-Berichterstattung. Zunächst einmal konnte sich der 63-Jährige über den erwartet regen Zuspruch für sein Programm freuen: 9,7 Millionen Menschen (45,4 Prozent Marktanteil) sahen die Spiele an den ersten sieben WM-Übertragungstagen des ZDF im Durchschnitt. Highlights - natürlich nur aus Quotensicht - stellten die Auftritte des deutschen Teams dar. Knapp 26 Millionen sahen die Niederlage gegen Mexiko. 25,4 Millionen waren am Mittwochnachmittag beim Ausscheiden des Löw-Teams gegen Südkorea dabei.

Die am stärksten eingeschalteten ZDF-Spiele abseits deutscher Farben waren: Iran gegen Portugal (knapp 12 Millionen) und Brasilien gegen die Schweiz (11,9 Millionen). Besonders stark wurden bislang die Mediatheken genutzt. Durchschnittlich 6,4 Millionen Visits konnten pro ZDF-Sendetag registriert werden.

ZDF-Intendant Thomas Bellut zieht eine positive Zwischenbilanz der WM-Berichterstattung. Zwei Mitarbeiter lobte er in seinem Zwischenfazit persönlich. (ZDF / Astrid Schmidhuber)

Auch inhaltlich lobte der Chef sein Programm und dessen Mitarbeiter. „Unser Team ist gut aufgestellt und macht einen hervorragenden Job - in Baden-Baden und in Russland“, sagte Bellut am Freitag vor dem ZDF-Fernsehrat in Mainz. Ausdrückliche Erwähnung fanden der mittlerweile ausgeschiedene Fußballprofi Christoph Kramer als Experte im Studio sowie die öffentlich immer wieder kritisierte Kommentatorin Claudia Neumann. Zu ihr sagte Bellut: „Sie macht das kompetent und professionell. Die persönlichen Anfeindungen vor allem im Netz sind nicht akzeptabel.“