Gehört zu den wenigen eSports-Titeln, die auch in Japan eine echte Lobby haben: Konamis "PES"-Serie. (Konami)

Abgesehen von „Pro Evolution Soccer“ und digitalen Varianten seiner „Yu-Gi-Oh!“-Trading-Card-Reihe hat der japanische Hersteller Konami nicht mehr viele Spiele-Eisen im Feuer. Trotzdem will man jetzt eine massive Investition im eSports-Bereich tätigen: Noch bis November 2019 möchte man im Tokioter Vergnügungsviertel Ginza ein zwölfstöckiges Hochaus aus dem Boden stampfen, in dem sich - abgesehen von einigen Büros - alles ums Thema eSports dreht.

Das „Konami Creative Center Ginza“ soll neben einem Studio für Live-Übertragungen zum Beispiel Merchandise-Shops und Trainingsgelegenheiten für digitale Gladiatoren bieten, Letztere möchte der Publisher sogar selbst ausbilden. Damit wäre das „KCC Ginza“ der größte eSports-Bau der Welt - noch vor der bekannten Blizzard-Arena in Los Angeles, in der vor allem „Overwatch“-Meisterschaften ausgetragen werden.

Anders als in asiatischen Ländern wie China oder Südkorea ist die eSports-Begeisterung der Japaner noch eher verhalten, darum sieht Konami an dieser Stelle großes Wachstumspotenzial. Die „PES“-Fußballreihe des Konzerns gehört in Japan zu den wenigen Spiele-Titeln, die im eSports-Bereich überhaupt eine gewisse Prominenz genießen.