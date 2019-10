Microsofts xCloud scheint anfangs vor allem für den Mobilbetrieb gedacht zu sein. Im Rahmen der Beta-Testphase benötigen Gamer dafür ein Android-Gerät und einen Xbox-Wireless-Controller. (Microsoft)

Gerade erst hat Google den November-Starttermin für seinen Streaming-Service Stadia offenbart (19.11.2019), doch Nebenbuhler Microsoft mit seinem ähnlich konzipierten Angebot „xCloud“ ist dem Internet-Giganten dicht auf den Fersen: Der zunächst vor allem auf Xbox-Games ausgelegte Dienst ist gerade in die Beta-Phase gegangen.

Allerdings bietet man den Testspielern vorerst nur einige handverlesene Blockbuster an: Neben „Gears 5“ stehen „Halo 5“, die Multiplayer-Piraterie aus „Sea of Thieves“ und die blutbesudelten Prügelknaben aus „Killer Instinct“ auf dem Streaming-Programm. Außerdem ist das Test-Streamen und -Zocken derzeit auf Smartphones oder Tablets mit Android als Betriebssystem beschränkt - und auch nur dann, wenn darauf mindestens die Android-Version 6.0 installiert ist. Darüber hinaus benötigen Gamer ein aktives Microsoft-Konto und einen Wireless-Controller für Xbox One, der per Bluetooth 4.0 mit dem jeweiligen Mobilgerät kurzgeschlossen wird.

Später soll die Plattform offenbar um weitere Geräte sowie die Möglichkeit zur Touchscreen-Steuerung ergänzt werden. (Microsoft)

Zu einem späteren Zeitpunkt will man die xCloud um weitere Plattformen erweitern, der Fokus scheint aber zunächst auf mobilen Endgeräten zu liegen. Auch ein kürzlich aufgetauchtes Microsoft-Patent, das Switch-ähnliche Controller-Seitenschiffe für die Koppelung mit Smartphones beziehungsweise Tablets zeigt, deutet darauf hin, dass der Konzern die xCloud anfangs als Möglichkeit dafür versteht, die stationären Xbox-Spiele auch unterwegs zu genießen. Man möchte die Xbox als klassische Vor-Ort-Hardware also nicht schwächen, sondern ihr durch eine zusätzliche Option den Rücken stärken. Ganz anders dagegen Stadia: Google möchte den Zock grundsätzlich von der Notwendigkeit entkoppeln, eine lokale und ausreichend starke Hardware besitzen zu müssen - ganz gleich, ob zu Hause oder in in der U-Bahn.

In Deutschland dürfte das Konzept des mobilen Spiele-Streamings vorerst nur schwer realisierbar sein - einem unzureichend ausgebauten Mobilnetz und teuren Datentarifen sei Dank. Immerhin: Anders als bei Google Stadia, dem viele Fachjournalisten nach wie vor skeptisch gegenüberstehen, zeigten sich erste US-Pressevertreter nach dem Antesten der xCloud fast durchweg überzeugt.