Roger Waters hat die Vorwürfe, er sei Antisemit, als "lächerlich" zurückgewiesen. (Sean Evans)

„Das ist so lächerlich, dass es nicht lustig ist“: Roger Waters hat am Mittwochabend mit scharfen Worten auf die Vorwürfe des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter reagiert, er sei Antisemit. „Es ist ein kleiner Schritt vom Verbieten eines Rockkonzerts zum Verbrennen von Büchern“, so der Musiker während seines Konzerts in der Münchner Olympiahalle.

Reiter hatte dem Mitbegründer der legendären Rockband Pink Floyd zuvor vorgeworfen, „antisemitische Boykottkampagnen gegen Israel“ zu unterstützen. Stünde es in seiner Macht, so Reiter in einer Erklärung, hätte er das Konzert verbieten lassen.

Roger Waters macht mit seiner Israel-Kritik immer wieder Schlagzeilen. Er unterstützt die Organisation BDS, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt. (Carl Court / Getty Images)

Roger Waters nutzte seinen Auftritt in der restlos ausverkauften Olympiahalle, um klarzustellen, dass er ein Verfechter von „Menschenrechten für jeden“ sei. Auf die Leinwand ließ er den Schriftzug „Resist Antisemitism“ projizieren. An das Publikum gewandt sagte er: „Dank der Liebe, die mir hier entgegengebracht wurde, bin ich hoffnungsvoller als bei meiner Ankunft in München.“

Waters unterstützt, wie viele andere Musiker auch, seit Jahren die Organisation BDS („Boycott, Divestment and Sanctions“). BDS setzt sich nach eigenen Angaben für die Unterstützung der Palästinenser ein.