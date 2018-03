Konzerte halten jung: Das gilt nicht nur für die Rolling Stones, sondern auch für die Fans im Publikum. (Carlos Muller/Getty Images for TDF Productions)

Konzerte machen glücklich: Das will eine britische Studie ermittelt haben, die der Mobilfunkanbieter O2 in Auftrag gegeben hat. Wie „NME“ berichtet, fand die Untersuchung des Verhaltenswissenschaftlers Patrick Fagan von der Goldsmith's University heraus, dass schon 20 Minuten auf einem Konzert das Wohlempfinden um 21 Prozent steigern. Wer in derselben Zeit Yogaübungen macht, sei anschließend nur um zehn Prozent glücklicher; mit dem Hund Gassigehen steigere das individuelle Glücksgefühl um lediglich sieben Prozent.

Weitere Erkenntnis der Studie: Wer alle zwei Wochen ein Konzert besucht, könne seine Lebenserwartung um satte neun Jahre steigern. „Unsere Forschungen zeigen den starken Einfluss von Konzerten auf das Gefühl von Gesundheit, Glück und Wohlbefinden“, so Studienleiter Patrick Fagan. „Der Schlüssel dazu ist ein Konzertbesuch alle zwei Wochen.“

Klingt wie ein Traum: Alle zwei Wochen ein Radiohead-Konzert - und schon lebt man neun Jahre länger. (Jim Dyson/Getty Images)

Ganz ohne Hintergedanken hat O2 die überraschende Studie wohl nicht in Auftrag gegeben: Der Mobilfunkprovider ist Namensgeber der größten Musikarena Londons und bietet seinen Kunden in Großbritannien Zugang zu Konzerttickets.