Ulrich Tukur als Zeitschleifenkommissar im "Tatort: Murot und das Murmeltier": Der Film ist eine Farce, unterhaltsam und enervierend zugleich. (HR / Bettina Müller)

Das größte aller Murmeltiere ist Ulrich Tukur natürlich selbst. Da kann die ARD noch so strenge Experimentsverbote erlassen. Alle paar Monate grüßt der Star-Schauspieler doch wieder mit einem Kunstfilm, der die Konventionen des Sonntagskrimis genüsslich auf links dreht. Würde nicht verwundern, wenn sich da mancher Programmverantwortliche in einer quälenden Zeitschleife wähnt - jetzt, da es Tukurs „Tatort“-Kommissar Felix Murot ganz genauso geht.

Immer wieder erlebt er im Film von Dietrich Brüggemann denselben fatal endenden Einsatz aufs Neue. Murot tot. Murot erwacht im Bett. Das ist naturgemäß lustig. Aber auch böse. Der „Tatort“ erlebt seinen „Groundhog Day“ - und das deutsche Fernsehen eine Abreibung durch die Kunstblume.

Magda Wächter (Barbara Philipp) empfängt ihren Chef Felix Murot (Ulrich Tukur) am Tatort einer Geiselnahme. Und das nicht nur das eine Mal. (HR / Bettina Müller)

Erstaunlich ist es allemal, dass die nunmehr 26 Jahre alte Idee des Bill-Murray-Klassikers „Und täglich grüßt das Murmeltier“ wieder so en vogue ist. Bei Netflix startete just die Serie „Matrjoschka“, in der Natasha Lyonne immer wieder dieselbe Geburtstagsparty feiert, an deren Ende sie stets aufs Neue verstirbt. Täglich grüßt der Tod - so könnte man auch den Murmeltier-„Tatort“überschreiben.

Felix Murot wird Schlag 7.30 Uhr durch einen Anruf seiner Kollegin Magda Wächter (Barbara Philipp) im Bett geweckt. Murot putzt sich die Zähne, hört Radionachrichten, schlüpft in Hemd und Jackett, begegnet auf dem Weg zum Auto ein paar Nachbarn, trifft vor einer Bankfiliale ein, versucht leichter Hand eine Geiselnahme gütlich zu beenden - und wird erschossen. Aber macht ja nix. Klingelingeling! „Hallo, Wächter hier ...“ - Ja, sind wir denn im falschen Film? Selbstverständlich!

Schon wieder gescheitert am "Endgegner": Felix Murot (Ulrich Tukur, rechts, mit Christian Ehrich) muss sich vorkommen wie einem Computerspiel. (HR / Bettina Müller)

Dietrich Brüggemann, der zuletzt die Stuttgarter „Tatort“-Kommissare im „Stau“ (2017) stecken ließ, hat das Ganze nach den Regeln der Farce in Szene gesetzt. Und ein bisschen erinnert es auch an ein Computerspiel. Ein Dutzend Mal scheitert Murot wie ein Jump-&-Run-Männchen am „Next Level“, spätestens am „Endgegner“, dem offenbar schwer psychopathischen Geiselnehmer (Christian Ehrich).

Nur der Bankräuber und er selbst wissen um die Wiederkehr des Gleichen, was den Kommissar begreiflicherweise in den Wahnsinn treibt. Jeder neue Anlauf erfolgt mit neuem Temperament. Bald zornig, bald zynisch, dann sarkastisch frohgemut reizt der Ermittler das Spiel mit der Neustartgewissheit auch ermittlungstaktisch aus. Seine wachsende Verzweiflung ist gleichsam die Verzweiflung des Zuschauers. „Murot und das Murmeltier“ ist bei aller Unterhaltsamkeit auch eine - kalkulierte - Zumutung.

Die umstehenden Einsatzkräfte wundern sich doch sehr über das bizarre Verhalten des Kommissars Murot (Ulrich Tukur). Kein Wunder. Er durchlebt die Situation nicht zum ersten Mal. (HR / Bettina Müller)

Zumutung ist überhaupt das Stichwort, sollte man sich leichtsinnig die Frage stellen, was das alles soll. Beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen, wo es für den nunmehr achten Tukur-„Tatort“ vergangenes Jahr den „Filmkunstpreis“ gab, waren sich die Juroren sicher: Dieser Zeitschleifen-„Tatort“ kommentiere auf raffinierte Weise „das Überangebot der Krimi-Produktion des Fernsehens“. Viel zu viel vom Gleichen also.

So ein Ansatz gefällt Kritikern naturgemäß. Drum werden sie sich bei der ARD wohl weiterhin zähneknirschend von ihrem Eulenspiegel-Kommissar den Zerrspiegel vorhalten lassen. Und gleichzeitig doch wieder Legionen neuer Heimat-, Fernweh- und Vorabendkrimis drehen, bis wir uns alle irgendwann daran zu Tode geguckt haben.