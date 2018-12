Das Foto zeigt die Nasa-Astronautin Peggy Whitson bei einem Außeneinsatz an der ISS. Die Nasa-Raumanzüge gelten als erneuerungsbedürftig. Derzeit absolvieren zwei russische Kosmonauten einen Außeneinsatz an der Raumstation. (NASA/dpa)

Nach 197 Tagen im Orbit der Erde soll der deutsche Astronaut und Kommandant der Internationalen Raumstation (ISS) Alexander Gerst am 20. Dezember zurück zur Erde fliegen. Zunächst muss aber ein Leck an der dafür vorgesehenen russischen Raumkapsel repariert werden. Zwei Kosmonauten absolvieren dafür derzeit einen schwierigen und so bisher noch nicht dagewesenen Außeneinsatz.

Die Russen Oleg Kononenko und Sergej Prokopjew öffneten am Dienstag um 16.59 Uhr (MEZ) die Luke für den Ausstieg ins Weltall, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA in ihrer Live-Übertragung mitteilte. In der Station unterstützt Alexander Gerst seine Kollegen bei dem auf sechseinhalb Stunden angelegten Außeneinsatz.

Kononenko war erst in der vergangenen Woche zur ISS geflogen. Zuvor wurde er speziell für den komplizierten Außeneinsatz vorbereitet. "Der Ausstieg ist einzigartig und auch technisch sehr schwierig", sagte er vor dem Abflug. Noch nie zuvor habe es in der Geschichte der ISS einen derartigen Außeneinsatz gegeben. Die Arbeiten seien auch körperlich sehr anstrengend.

Das Leck war im Sommer entstanden und hatte auf der ISS einen Druckabfall ausgelöst. Die Raumfahrer konnten es zwar von innen abdichten, die Ursache dafür ist aber noch immer unklar.

Mit der beschädigten Kapsel soll Gerst in einigen Tagen zusammen mit zwei Kollegen zur Erde zurückkehren.

Bei ihrem derzeitigen Außeneinsatz tragen Oleg Koronenko und Sergej Prokopjew hochmoderne Raumanzüge mit einem automatischen Kühlsystem und einem Warnsystem, das austretende Flüssigkeiten anzeigt.

Die Nasa-Raumanzüge auf der ISS gelten als erneuerungsbedürftig. Sie wurden vor mehr als 40 Jahren entwickelt "und haben ihre eigentlich auf 15 Jahre angelegte Design-Lebensdauer weit überschritten", heißt es in einem Untersuchtungsbericht eines Expertenteams der Nasa. Der italienische Astronaut Luca Parmitano erlebte bei einem Außeneinsatz vor fünf Jahren schlimme Momente: Erst funktionierte ein Kohlendioxid-Sensor nicht mehr, dann spürte er Wasser am Hinterkopf. Schließlich lief Wasser über sein Gesicht. Die Konsequenz: Der Einsatz wurde abgebrochen und die Raumanzüge minuziös inspiziert.

Zwar wurde wohl eine verstopfte Pumpe als Ursache genannt. Der Unfall offenbarte aber den kritischen Zustand der US-Raumanzüge, die auch von europäischen Raumfahrern wie Alexander Gerst für Außeneinsätze genutzt werden. Die Nasa entwickelt derzeit zwar neue Anzüge, bis die testbereit seien, könne es aber noch einige Jahre dauern, so der Nasa-Generalinspektor. (rab/dpa)