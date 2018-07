Könnte schon in knapp zwei Jahren von einer neuen Xbox-Generation beerbt werden: die Xbox One X. (Microsoft)

Bereits zu Beginn der noch aktuellen Xbox-Generation hat Microsoft immer wieder darauf verwiesen, Rechen-Operationen eventuell in die Cloud auslagern zu wollen, um die Performance seines Systems auf diese Weise zu verbessern: Nur: Geworden ist aus diesen Plänen nie etwas. Mit der nächsten Geräte-Generation will man wohl endlich ernst machen: Bereits bei der E3 hatte Xbox-Chef Phil Spencer orakelt, der Xbox-One-Nachfolger könnte bereits 2020 in den Läden stehen - mutmaßlich ein Jahr früher als eine PlayStation5.

Außerdem hat er anstelle einer einzigen Konsole gleich eine ganze Geräte-Familie angedeutet: Grund genug für Analysten und Journalisten, hinter mindestens einem dieser Modelle ein potenzielles Streaming-System zu wittern, bei dem die Spiele nicht mehr auf Festplatte installiert werden, sondern Bit für Bit aus der Cloud geschaufelt und damit abgeglichen werden - wie bei Sonys „PlayStation Now“-Dienst.

Dem bekannten Technik-Portal „Thurrott“ zufolge könnten diese Vermutungen zumindest halbwegs der Wahrheit entsprechen: Der One-Nachfolger, der angeblich unter dem Projektnamen „Scarlett“ läuft, könnte in zumindest einer Ausführung tatsächlich mit der Cloud verbunden sein - allerdings nicht, um die Spiele komplett zu streamen. Stattdessen sollen Rechen-Operationen in die Cloud ausgelagert werden. Laut „Thurrott“ wird Microsoft 2020 mit zwei Scarlett-Ausführungen auf den Markt drängen: Das teurere Premium-Gerät würde dabei - wie sonst von Konsolen gewöhnt - sämtliche Kalkulationen System-nativ ausführen, während das zweite und deutlich günstigere Modell von Microsofts „Azure-Cloud“ unterstützt wird.

Vermutlich ist das Breitband-Netz bis 2020 hierzulande noch immer nicht weit genug ausgebaut, um ein solches Konzept flächendeckend zum Erfolg zu machen. Doch als erschwinglichere Alternative für User in Umgebungen mit hoher Internet-Geschwindigkeit könnte ein derartiges Xbox-Modell tatsächlich funktionieren. Vermutlich plant Microsoft das duale Konzept als eine Art Testballon, um die Akzeptanz für eine solche Lösung im Gegensatz zu herkömmlicher Konsolen-Hardware zu testen. Ob der Zugang zur Azure-Cloud mit Abo-Gebühren kommt, ist unbekannt.