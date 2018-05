Tolle Idee: Der Fotograf Josh Rossi lichtet kranke Kinder als Superhelden ab. So sollen sie ihr schweres Schicksal wenigstens für einen kurzen Moment vergessen. (MG RTL D)

Gegen das Champions-League-Finale im Zweiten, auch wenn der FC Bayern nicht dabei ist, rechnet RTL sich keine allzu großen Chancen aus. Der Privatsender zeigt deshalb an diesem Abend Bilder aus der Konserve. „Die 100 größten Überraschungen der Welt“ sind es, die einige Zuschauer unterhalten sollen. Dabei bedient sich die Rankingshow vor allem an Filmbeiträgen, die bereits bei Sendern in anderen Ländern zu sehen waren. In dem britischen Format „Just Tattoo of us“ beispielsweise lassen sich beste Freunde und Freundinnen gegenseitig Tätowierungen stechen, ohne zu wissen, welches Motiv der jeweils andere gewählt hat. Die Ergebnisse sind dabei beinahe schon bösartig. Eine wunderbare Idee hingegen hatte der Fotograf Josh Rossi. Für kranke Kinder organisiert er Superhelden-Shootings. In den Heldenkostümen wirken die Kleinen auf den Hochglanzbildern dann wie echte Superstars. So können sie wenigstens für einige Momente ihre teils schweren Krankheiten vergessen.