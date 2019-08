Seit 13 Jahren spielt Elisabeth Lanz die Rolle der Zootierärztin Dr. Susanne Mertens. (ARD / Steffen Junghans)

Mehr als drei Jahre ist es her, dass die fünfte Staffel der Zoo-Familien-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ ausgestrahlt wurde. An schwachen Quoten dürfte die lange Pause nicht gelegen haben. Auch wenn frühere Traumergebnisse von über sechs Millionen Leipziger Zoobesuchern via Mattscheibe nicht mehr zustandekamen - 2016 schalteten im Schnitt immer noch 4,7 Millionen Menschen ein, als die empathische Susanne Mertens (Elisabeht Lanz) die Tiere des Zoos oder ihr Privatleben verarztete. Nun tarten 13 neue Folgen auf dem umkämpften Programmplatz für wöchentliche Serien am Dienstagabend im Ersten. Gleich zu Beginn stellt man fest: Trotz der wesensstabilen, ja oft langsamen Machart des Programms hat sich seit den frühen Tagen mit neuer Liebe, Kinderwunsch und idealistischen Veterinär-Ideen eine Menge verändert.

Auch wenn Susanne mit ihrem Ex-Lebensgefährten Christoph Lentz (Sven Martinek) ein gutes Verhältnis hat, ihre Zeiten als Paar sind wohl endgültig passé. Oder doch nicht? Immerhin scheinen Dates mit anderen Partnern in spe bei beiden anfangs nicht so recht zu klappen. Groß geworden sind auch die Patchwork-Kinder der Lebensabschnittsgefährten: Christophs Tochter Rebecca Lentz (Janina Stopper) fängt als Tierärztin in Ausbildung im Leipziger Zoo an, während Susannes Sohn Jonas (Lennart Betzgen) in Chemnitz Polizist werden will. Selbst Luisa (Deborah Schneidermann), die 15-jährige Pflegetochter von Susanne und Christoph, wird bereits flügge. Von einem England-Aufenthalt bringt sie nicht nur eine neue Liebe für die britische Sprache, sondern auch eine Fernbeziehung mit.

Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, links) ist früh klar, dass das Leben mit der ehrgeizigen Zoodirektorin Dr. Amal Bekele (Dennenesch Zoudé) nicht leicht wird. (ARD / Steffen Junghans)

Serien-„Schleudersitz“ Zoodirektor?

Und im Zoo? Da läuft alles wie immer - im Rhythmus des ständigen Wechsels von Zoodirektoren (auf Ralph Herforth folgt in dieser Staffel Dennenesch Zoudé) und der jeweils in 45 Minuten zu lösenden Rätsel um die Erkrankung von Tieren. Zum Auftakt fallen tote Vögel vom Himmel, was in Leipzig die Panik einer Geflügelpest aufkommen lässt. Dazu wirft ein kranker Vierbeiner die Frage auf, wie viel Zeit und Geld in die Behandlung älterer Zootiere fließen soll. Dr. Mertens ertappt sich dabei, dass sie gegenüber ihrem jüngeren Spiegelbild, der idealistischen Jungärztin Karoline, schon ziemlich abgeklärt an solche Fragen herangeht.

Älter, abgeklärt, aber auch ein bisschen sehnsüchtig: Das zentrale Paar der Serie "Tierärztin Dr. Mertens", gespielt von Elisabeth Lanz und Sven Martinek, geht - vom Drehbuch getrennt - in seine sechste Staffel. (ARD / Steffen Junghans)

Medizinisch ausgefuchste Tiererkrankungen, Ränkespiele im Zoo und ein Privatleben in ständiger Bewegung: Die Zutaten des ARD-Dauerbrenners, einer der letzten „klassischen“ Familienserien in der Primetime des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, bleiben unverändert. Die (vielen) Fans wird's freuen.