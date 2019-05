Hat den wütenden Exil-Griechen Kratos großgezogen und sein Abenteuer "God of War" zum bestverkauften PS4-Exklusivspiel gemacht: Chef-Entwickler Cory Barlog. (Sony)

Das PS4-Revival von „God of War“ hat sich nicht nur rasant verkauft, es ist auch das vielleicht beste PlayStation-Exklusivspiel und wurde zu Recht mit Preisen überhäuft - darunter eine Auszeichnung für das „beste Spiel“ bei den Game-Awards 2018. Dass den Entwicklern von Sony Santa Monica der Erfolg aber nicht in den Schoß gefallen ist, verrät jetzt eine abendfüllende und cineastisch aufbereitete Dokumentation über die Entstehung des Spiels: „Raising Kratos“ erzählt, wie das über 200 Entwickler starke Team um Kreativ-Chef Cory Barlog fünf Jahre daran gearbeitet hat, eines der am besten bewerteten Konsolenspiele aller Zeiten zu erschaffen. Auch die Gedanken der verschiedenen Künstler zu ihrem Werk sind Bestandteil des Films - ebenso wie die Selbstzweifel, von denen viele während der Entwicklungszeit geplagt wurden.

„Raising Kratos“ läuft auf dem PlayStation-Youtube-Kanal und wurde deutsch untertitelt.