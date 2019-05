Brisantes Spiel: Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf riskieren, sich in die totale Abhängigkeit ihres Senders zu begeben. (ProSieben)

Selbstbewusstsein und Unverfrorenheit waren schon immer die Stärken, mit denen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der deutschen Fernsehbranche von sich reden machten. Ob die beiden Krawall-Entertainer wohl diesmal den Bogen überspannen? In vier Folgen einer neuen Show-Reihe, etwas merkwürdig von ProSieben am Dienstagabend platziert, legen sich die ewigen Duellanten mit ihrem eigenen Sender an. Die Idee von „Joko & Klaas gegen ProSieben“: Können sich die Gameshow-Gladiatoren gegen ihr Mutterhaus (und dessen versammelte Kreativ-Kraft) behaupten, muss ihnen der ProSieben 15 Minuten Bildschirmzeit zur angeblich komplett freien Verfügung überlassen. Verlieren Joko und Klaas gegen den Sender, dann „müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen“, wie es vollmundig im Vorfeld heißt. Da sage noch einer, es gäbe keine neuen Fernsehkonzepte mehr!

In welchen Spiel-Herausforderungen das bewährte „Duell um die Welt“-Duo gegen ProSieben antritt und wie sich die Prüfungen genau gestalten werden, hält der Sender im Vorfeld streng geheim. Nur so viel: Die Regeln bestimmt das Mutterhaus. Es gilt das Recht des Stärken. Bis auf Weiteres.