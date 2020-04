Schönes Landleben: Ron Sexsmith verließ vor einiger Zeit Toronto, um sich in Stratford niederzulassen. Dort entstand auch das neue Album "Hermitage". (Cooking Vinyl)

Wahrscheinlich hatte Ron Sexsmith, der lange in Toronto lebte, die Vorzüge des Landlebens in einer 30.000-Einwohner-Stadt wie Stratford, Ontario, schon vorher erahnt. Aber richtig deutlich wurde es wohl erst beim Einzug: „Sofort, als wir hier ankamen, fühlte ich, wie der Stress von mir abfiel und im Gegenzug diese Songs auftauchten“, beschreibt der 56-Jährige die Ankunft in einer Presseinfo zu seinem mittlerweile 16. Album. „Ich bin jeden Tag am Fluss entlangspaziert und fühlte mich wie Huckleberry Finn oder so.“

Diese seelische Entspannung, weit weg von der wuseligen Großstadt, wirkte sich nicht nur positiv auf die Kreativität, sondern auch auf die Art der musikalischen Arbeit aus. Für das neue Album „Hermitage“ spielte Sexsmith zum ersten Mal alle Instrumente (bis auf das Schlagzeug) selbst ein; aufgenommen wurde zusammen mit Produzent und Schlagzeug-Buddy Don Kerr im neuen Wohnzimmer. „Don sagte, 'Warum machst du nicht so eine Paul-McCartney-artige Platte?', und da ging mir echt ein Licht auf“, erinnert sich Sexsmith und ergänzt bescheiden: „Da wäre ich nie alleine drauf gekommen.“

Wo bleibt der Eistee? Ron Sexsmith genießt das kanadische Landleben in vollen Zügen und bringt dabei weiterhin ausgezeichnete Musik hervor. (Eden Robbins)

Ein Hauch von McCartney

Die McCartney-Anekdote passt durchaus zu dem flockigen Schlagzeugspiel, den dumpfen Bassläufen und dem Kaleidoskop an Harmonien, das Sexsmith auf „Hermitage“ offenbart, ohne dabei seinen eigenen Sound mit der so charakteristischen Stimme zu verlieren. Angeblich hat ihn Sir Paul ja vor einigen Jahren höchstpersönlich eingeladen, um mit ihm zu jammen - es ist eine von vielen Sexsmith-Geschichten, die die Runde machen, um Ron ins rechte Licht zu rücken, was er eigentlich gar nicht nötig hat.

Denn auch dieses Album klingt sehr nach ihm selbst, sehr nach lässigem Landleben, und gleichzeitig verströmt es viel aufgeregte Lebenslust. Klar, wenn man sich nebenbei McCartneys frühe Solo-Alben „McCartney“ (1970) oder „Ram“ (1971) anhört, werden die Parallelen offensichtlich. Und obwohl es für diese Alben des Ex-Beatles bei den Kritikern schlechte Bewertungen hagelte, waren sie kommerziell erfolgreich. Sie enthalten zudem echte Klassiker, denen die neuen Sexsmith-Songs wie etwa „Apparently Au Pair“ oder „Small Minded World“ gar nicht so weit hinterherhinken, wie man das vermuten würde. Auch der bisweilen etwas schrullige Kanadier hat ein Händchen für gute Melodien und geschmeidige Arrangements, das beweist „Hermitage“ einmal mehr eindrucksvoll - und noch dazu verbreitet er auch diesmal wieder diesen gemütlichen Optimismus, der wohl noch nie so attraktiv war wie jetzt.