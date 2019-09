Auch der aktuelle PlayStation-Controller hat noch das gleiche Button-Layout wie sein Urahn von 1994. Jetzt ist erneut ein Bezeichnungsstreit entbrannt: Zeigt der untere Button auf der rechten Seite den Buchstaben "X" oder ein Kreuz? (Sony)

Die Symbole auf den Knöpfen eines Dual-Shock- oder schlicht PlayStation-Controllers sind fast so bekannt wie die Konsole selber - und nicht selten werden sie als eine Art visueller Code direkt ins Spiel-Design integriert. Nur: Wenn es darum geht, die vier Tasten und die darauf abgebildeten Symbole wörtlich zu benennen, scheiden sich die Geister. Vor allem um die Benennung der untersten Taste tobt ein Glaubenskampf: Handelt es sich - gemäß des Symbols - um eine Kreuz- beziehungsweise „Cross“-Taste, oder um einen „X-Button“? PlayStation-Fans bevorzugen wegen der einfacheren Schreibweise in der Regel die Buchstaben-Lösung.

Bei Hersteller Sony sieht man das aber offenbar ganz anders: Der wurde auf die just neu entfachte Debatte aufmerksam und teilte deshalb per Twitter mit, dass es sich um ein „Kreuz“- und nicht um „X“ handele - analog zu den anderen Tasten, die ebenfalls geometrische Symbole abbilden. Und keine Buchstaben.

Teiyu Toto, Designer des ursprünglichen PSone-Controllers, hat die Bedeutung der Buttons während der PS3-Ära ungefähr so erklärt: Das Dreieck (oben) stand bei ihm damals für die Spieler-Perspektive, das Quadrat (links) wiederum sollte ein Blatt Papier und damit das Menü-Interface darstellen. Bei Kreis und Kreuz wiederum gibt es einige Verwirrung, weil deren Bedeutungen in Japan und im Westen meist vertauscht sind: So sollte der Kreis ursprünglich für „Ja“ stehen und damit als Bestätigungs-Button fungieren, während das Kreuz („Nein“) den Abbruch oder das Rückgängig-Machen einer zuvor getroffenen Wahl bedeutet.

Viele Fans reagierten übrigens gleichgültig bis erbost auf den Sony-Kommentar. Für sie wird das Kreuz vermutlich immer ein „X“ bleiben.