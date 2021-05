Die Silbereisen-Band Klubb3 gastiert auf dem Traumschiff: Florian Silbereisen (zweiter von links) mit Jan Smit (Mitte) und Christoff geben ein Potpourri ihrer Songs zum Besten, von "Lasst uns Freunde bleiben bis wir 100 sind" bis "Schlager ist geil". (ZDF / Dirk Bartling)

Keine zwei Monate nach Ausstrahlung der 90. Folge zu Ostern sticht „Das Traumschiff“ erneut in See: An Christi Himmelfahrt zeigt das ZDF aber nur eine Wiederholung der 78. Folge aus dem Jahr 2017, der damals ersten Folge nach dem Tod des „Traumschiff“-Erfinders und Produzenten Wolfgang Rademann 2016.

Schlagersänger Florian Silbereisen, der seit 2019 den Schiffskapitän Max Parger verkörpert, erfüllt in „Das Traumschiff: Tansania“ noch eine ganz andere Rolle: Als Schiffsoffizier Florian Barner soll er nach den Plänen Kapitän Burgers (Sascha Hehn) eine Kreuzfahrtkarriere machen. Doch Florian gründet mit zwei weiteren Crewmitgliedern eine Band (verkörpert von der Silbereisen-Band Klubb3) und plant, alsbald von Bord zu gehen.

"Das Traumschiff", Folge 78: In Tansania nutzt Schiffsarzt Dr. Sander (Nick Wilder) seine freien Tage, um seine Kollegin Loveness (Denise M'Baye), die eine Buschklinik betreibt, mit Medikamenten zu versorgen. (ZDF / Dirk Bartling)

Ein Blick in die Zukunft

Indessen fährt Robin Schmelting (Sonsee Neu) mit ihrem Mann Kai (André Röhner) zur Testamentseröffnung ihres verstorbenen Vaters, zu welchem sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Gleichzeitig erhofft sich die junge Frau, auf der Reise aber auch ihre Ehe zu retten. Dass Kais Affaire Larissa (Sonja Bertram) sich heimlich einen Job an Bord besorgt hat, wissen die Eheleute nicht. Auch Robins Bruder Steffen ist mit an Bord. Nachdem Robin laut Steffen den „völlig falschen Mann“ geheiratet hat, verloren sie sich aus den Augen.

Kapitän Burger (Sascha Hehn, rechts) hat große Pläne mit dem jungen Offizier Florian (Florian Silbereisen). Daneben Chefhostess Beatrice (Heide Keller). (ZDF / Dirk Bartling)

"Das Traumschiff' habe ich bereits als Kind geschaut", gab Florian Silbereisen damals, vor seiner festen Rolle als Kapitän Max Parger, zu Protokoll. "Umso mehr ist es für mich jetzt eine Ehre, gemeinsam mit Jan und Christoff als erste Band auf dem Traumschiff singen und gleichzeitig auch noch in verschiedene Rollen schlüpfen zu dürfen. "Das Traumschiff' ist einfach Kult!" Er habe nicht lange überlegen müssen: "Ich habe Wolfgang Rademann in einem sehr privaten Rahmen einmal versprochen, dass ich mal mitspielen werde."

Mit 6,25 Millionen Zuschauern (19,4 Prozent Marktanteil) sicherte sich „Das Traumschiff“ am Ostersonntag 2021 den Primetime-Sieg. In der ersten Folge mit Collien Ulmen-Fernandes in der Rolle der Schiffsärztin Jessica Delgado steuerte die Crew um Kapitän Parger diesmal das Thaa-Atoll in der westlichen Inselkette der Malediven an. Wohin die Reise in der kommenden Weihnachtsfolge gehen wird, ist noch nicht bekannt. Feststeht jedenfalls, dass zu den Gastdarstellern der Comedian Luke Mockridge zählen wird. Der 32-Jährige soll in dem Film einen Koch verkörpern.