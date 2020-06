"Squadrons" spielt nach den Ereignissen des Kino-Klassikers "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter". (EA)

Am Montagabend feierte der neueste Teil der „Star Wars“-Saga Weltpremiere. Nein, Sie haben nicht das Kino-Ereignis des Jahres verpasst! Die Rede ist vom Reveal-Clip zu „Star Wars: Squadrons“. Das Spektakel gibt es nicht im Kino. Vielmehr verwandelt EA die Gamer-Couch in das Cockpit von X-Wings, TIE-Jägern und anderen Raumschiffen, die in den spektakulären Schlachten der Film-Reihe zum Einsatz kommen.

Zugegeben: Es ist nicht viel, was man in den zwei Minuten und sechs Sekunden des offiziellen Trailers zu Gesicht bekommt. Doch dürfte es ausreichen, um Fans in Vorfreude zu versetzen. Für Gänsehaut-Momente sorgt bereits die Akustik: Anklänge an John Williams' Titelmelodie und cineastische Original-Sounds fühlen sich für die Science-Fiction-Community so heimelig an wie für andere Kaminknistern.

Dunkle oder helle Seite der Macht: In "Star Wars: Squadrons" hat man die Qual der Wahl. (EA)

Die Zuschauer des Reveal-Trailers erleben unter anderem das Weltraum-Duell zwischen einer Rebellen-Pilotin und einem getreuen Imperiums-Schergen inmitten eines Asteroiden-Trümmerfelds. Im Spiel selbst wird man für beide Seiten antreten können.

„Piloten, ihr seid die Stärke des Imperiums. Aber eine Niederlage wird nicht akzeptiert“, versucht die imperiale Machthaberin ihre Staffel zu animieren. Beim Widerstand werden die Nachwuchs-Piloten ebenfalls mit feurigen Worten auf ihre Sache eingeschworen: „Erinnert euch daran, warum wir fliegen - für die Hoffnung, für die Neue Republik. Ergreift diesen Moment!“ So viel Pathos über den Wolken bietet in diesem Jahr wohl sonst nur „Top Gun 2“ mit Tom Cruise.

"Star Wars: Squadrons" erlaubt Spielern, im Cockpit von allerlei bekannten Sternenjägern Platz zu nehmen. (EA)

5-gegen-5, Multiplayer online und Story-Modus

Aber worum geht's überhaupt? „Wir haben dieses Spiel für jeden 'Star Wars'-Fan geschaffen, der schon immer davon geträumt hat, im Lieblingsjäger durch die Galaxis zu fliegen,“ erklärt Ian Frazier, Creative Director beim Entwickler Motive Studios. Fünf Piloten bilden dabei eine Staffel (englisch: „Squadron“). Und die ist ein zentrales Gameplay-Element, das bereits im Vorfeld als Gerücht durchs Web geisterte: EAs Action-Spektakel setzt im Multiplayer-Bereich auf ebenso rasante wie strategische 5-gegen-5-Weltraumschlachten aus der Ego-Perspektive und hofft dadurch, auch im eSports-Bereich Fuß fassen zu können. Ziel ist es, das gegnerische Flaggschiff zu zerstören. Die richtige Zusammensetzung der Staffel aus schnellen Jägern, schweren Bombern und Allroundern dürfte entscheidend sein - zumal sich das eigene (T-)Raumschiff individuell gestalten und tunen lässt. EA betont, dass Belohnungen und Boni nur über den Spielverlauf verdient werden können. Sicherlich eine Reaktion auf den Skandal um „Star Wars: Battlefront 2“. Kritiker warfen damals EA Abzocke vor, weil Spielinhalte auch mit Echtgeld kaufbar waren, um langwierige Freischaltungen durch Erfolge zu umgehen.

Das eigene Schiff lässt sich optisch und leistungstechnisch "tunen". Upgrades verdient man sich in der Schlacht. (EA)

Während man mit gewonnenen Schlachten im Rang aufsteigt, können die erworbenen Upgrades angewandt werden, um die Leistung der Schiffe in den Bereichen Waffen, Rumpf, Triebwerke und Schilde zu verbessern. Rein optische Anpassungen von Jäger, Cockpit und Piloten sind ebenfalls möglich.

Auftritte alter Helden inklusive

Je fünf Piloten bilden eine Staffel ("Squadron"). (EA)

Darüber hinaus verspricht EA „eine packende Einzelspieler-Story“. Diese soll chronologisch nach der Schlacht von Endor („Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“) angesiedelt sein, in der die Rebellenallianz den zweiten und halbfertigen Todesstern in die Luft jagte. Die Singleplayer-Variante soll Gamer immer wieder die Seiten wechseln lassen: Mal ist man als Pilot in der Vanguard-Staffel der Neuen Republik unterwegs, mal als Antiheld in der Titan-Staffel des Imperiums. Die größtmögliche Immersion soll die Virtual-Reality-Variante für PC und PSVR bieten.

„Star Wars: Squadrons“ hebt am 2. Oktober 2020 auf Xbox One, PS4 sowie PC (via Origin, Steam und dem Epic Games Store) ab. Der Titel wird Crossplay zwischen den Systemen ermöglichen, um möglichst viel Getümmel im All zu bieten.

Dank Crossplay können Spieler auf PC, PS4 und Xbox One gemeinsam mit- und gegeneinander kämpfen. (EA)

Nostalgiker dürfen sich dann auch auf ein Wiedersehen mit Leinwandhelden freuen: EA verspricht neben den eigens für das Spiel geschaffenen Charakteren auch „Auftritte bekannter Gesichter der 'Star Wars' Galaxis.“ Weitere Details folgen am Freitag, 19. Juni, im Rahmen der EA Play Live.