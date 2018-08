Haben auf der Gamescom für Aufsehen und viel Kritik gesorgt: zwei ungewöhnliche Plakatierungen von der Bundeswehr. (Bundeswehr)

Im Rahmen der Kölner gamescom werben Spiele-Hersteller nicht nur auf der Messe, sondern überall in der Stadt Plakatwerbung für ihre großen Ego-Shooter-Marken wie „Call of Duty“ oder „Battlefield“.

Doch in diesem Jahr hat sich ein eher ungewöhnlicher Messe-Aussteller dazugesellt: Vermutlich, weil man vom Trubel um die bekannten Spiele profitieren wollte, hat ausgerechnet die Bundeswehr eine Plakat-Kampagne gestartet, die sich bei der Shooter-Ästhetik bedient. Darauf sind Werbe-Phrasen wie „Multiplayer at its best!“ („Mehrspieler vom Feinsten!“) und „Mehr Open World geht nicht!“ zu lesen. Weiter unten - im sogenannten „Copy-Text“ der Werbe-Darstellungen - wurde man dann etwas konkreter: „An Deine Grenzen gehen statt in Deinem Level festhängen“ hieß es da zum Beispiel. Und weiter: „Mach, was wirklich zählt. Setz Dich für Freiheit und Sicherheit ein und starte Deine Laufbahn bei der Bundeswehr.“

Auf dem Twitter-Account der Militärs wurde die fragwürdige Kampagne unter anderem mit der Äußerung begründet „Wir wollen zum Nachdenken darüber anregen, was wirklich zählt: Krieg spielen oder Frieden sichern?“ Die entsprechenden Kommentare vieler anderer Twitter-User ließen da nicht lange auf sich warten: Die meist kritischen bis höhnischen Tweets von Gamern wiesen zum Beispiel darauf hin, dass es bei Bundeswehr-Einsätzen weder Extraleben noch magische Heil-Gegenstände oder Save-Games gäbe, jedes „Game Over“ endgültig wäre und leibhaftige Gegner nicht so schlecht wie die „Sturmtruppen“ in „Star Wars“ schießen würden. Außerdem handele es sich beim Dienst an der Waffe um keinen Freizeitspaß, sondern die gezielte Tötung echter Menschen.

Bereits während der vergangenen Jahre ist die Bundeswehr immer wieder durch ihre eigenartige, teils grenzwertige gamescom-Präsenz aufgefallen - darunter zum Beispiel der Auftritt eines echten Panzers, mit dem man kurioserweise nicht auf „echte“ kriegerische Auseinandersetzungen, sondern Cyber-Konflikte aufmerksam machen wollte. Bei der diesjährigen Digital-Konferenz re:publica war der Bundeswehr wegen Uniformierung ein Auftritt versagt geblieben, darum demonstrierte eine Truppe der Streitkräfte in voller Montur vor dem Veranstaltungs-Gelände.