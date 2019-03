Da haben sie mal wieder allen Grund, betroffen zu schauen, die Herren Kommissare: Schenk (Dietmar Bär, rechts) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) ermitteln im Milieu eines Kampfmittelbeseitigungsdienstes. (WDR/Martin Valentin Menke)

Die Gefahr lauert oft nur Zentimeter unter der Erde. Und sie ist absolut real: In deutschen Böden liegen Zehntausende unentdeckte Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Schätzungen zufolge könnte jede Zehnte der Millionen Bomben, die amerikanische und britische Flugzeuge abwarfen, nicht explodiert sein. 2017 wurden allein in Nordrhein-Westfalen 1.946 Bomben entschärft. Viel zu tun für die Experten der Kampfmittelbeseitigungsdienste. Aber wie arbeiten diese Bombenspezialisten eigentlich? Und: Was sind das für Menschen, die, wie man vermutet, alltäglich gegen allenfalls mittelprächtiges Salär ihr Leben zum Wohl der Allgemeinheit aufs Spiel setzen? Der neue Kölner „Tatort: Bombengeschäft“ versucht sich an einer Milieu-Annäherung, und zwar, wie fast immer im Domstadt-Krimi, vor gesellschaftspolitisch höchst relevantem Hintergrund.

Alles beginnt mit einem Song. „It's 8.15, that's the time that it's always been ...“ - „Elona Gay“, ein früher Hit der heutzutage viel zu selten gespielten 80er-Band Orchestral Manoeuvres In The Dark, kurz OMD, könnte einen fast zum nostalgischen Mitträllern animieren. Wären dazu nur nicht diese verstörenden Schwarzweißbilder von niedrig über eine Landschaft brummenden Kampfbombern zu sehen. Das vermutlich coolste „Tatort“-Intro aller Zeiten hat natürlich einen tieferen Sinn: „Elona Gay“ - so hatten die US-Piloten einst das Flugzeug getauft, aus dem die Bombe geklinkt wurde, die am 6. August 1945 Hiroshima in Schutt und Asche legte. Was die krasse Ouvertüre mit einem „Tatort“, noch dazu aus Köln, wo seit jeher eher bodenständige Krimikost zu Currywurst und Bier serviert wird, zu tun hat, wird schnell klar: Ein Baggerfahrer stößt bei Erdbewegungen für ein Wohnbaugebiet auf rostiges Altmetall. „Bombe!“, brüllen alle angemessen hysterisch - der musikbedröhnte Baggermann stoppt gerade noch rechtzeitig, bevor bereits hier alles zu spät gewesen wäre ...

Wenn der Vater mit dem Sohne ... eine Bombe entschärft: Maiwald senior (Ralph Herforth, links) und sein Sohn Joachim (Adrian Topol) arbeiten zusammen beim Kampfmittelräumdienst. (WDR/Martin Valentin Menke)

Gleich darauf macht es dann allerdings wirklich Bumm. Es gibt einen ohrenbetäubenden Knall, Details werden dem Zuschauer Gott sei Dank erspart: Sprengmeister Krämer wird bei der Detonation der eigentlich gesicherten amerikanischen Fliegerbombe (Typ AN M57, 250 Pfund!) zerrissen. Wie schaut's mit der Identifizierung aus? - Als die Ermittler Schenk (Dietmar Bär) und Ballauf (Klaus J. Behrendt) bei Maiwald (Ralph Herforth), dem Chef der Kampfmittelbeseitigungstruppe, diese Frage stellen, ernten sie nur ungläubige Blicke. Entsprechend schwierig ist die Beweissicherung, dennoch deutet sich an: Was hier passiert ist, hätte niemals passieren dürfen und hat nichts mit „normalem“ Berufsrisiko zu tun. Die Rede ist von Manipulation, Vorsatz - Mord. Wer hatte es auf Krämer, dem, wie versichert wird, besten und vermeintlich integersten Mann des Räumdienstes, abgesehen?

„Krepiert doch alle an eurer Spießerscheiße“

Achtung, Bombe: Maiwald (Ralph Herforth, links) versucht, Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär) aufzuhalten. (WDR/Martin Valentin Menke)

Autorenfilmer Thomas Stiller hat einen zumindest zu Beginn mitreißenden Whodunit-Fall konstruiert, der dem Zuschauer diverse heiße Spuren offeriert. Da ist zum Beispiel die nette Bombenräumerin Katharina Vostell (Isabel Thierauch), mit der Krämer vielleicht mehr als nur ein gutes Arbeitsverhältnis pflegte. Da ist der überehrgeizige Juniorchef Joachim Maiwald (Adrian Topol), der über das nötige Fachwissen für eine solche Tat verfügen würde. Da ist die vom sozialen Aufstieg nebst neuem Einfamilienhaus träumende schöne Witwe Alena Krämer (Alessija Lause), die nicht nur in einer Lebensversicherung Trost finden könnte, sondern auch bei Alexander Haug (wie immer mit Urgewalt: Sascha Alexander Geršak), dem schwerbehinderten besten Freund ihres Mannes.

Die Kommissare fokussieren auch Immobilienunternehmer Raimond Gebel (Marco Hofschneider), der begehrte Grundstücke im neuen "flora quartier" verkauft" - just dort fand man bei Aushubarbeiten die zerstörerische Kriegsbombe. Ist natürlich ein Ding: Eine Bombe in einem viele Millionen Euro schweren Baugebiet, dessen Parzellen den Maklern nur so aus den Händen gerissen werden - mehr Sprengkraft geht wirklich nicht.

Sascha Feichdinger (Thomas Darchinger, Mitte) ist genervt: Er will endlich ein ganz normales Leben führen und in ein schickes Neubaugebiet ziehen. Doch als die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, rechts) und dessen Kollege Freddy Schenk (Dietmar Bär) ihn befragen wollen, wird er von seiner Vergangenheit eingeholt. (WDR/Martin Valentin Menke)

Das Interessante am Rande ist, dass es für solche Neubaulagen tatsächlich Wartelisten gibt. Die Zeiten, in denen man einfach die Summe X auf den Tisch legen musste, um seinen Platz im Reihenhaushimmel zu bekommen, sind mancherorts offenbar vorbei. Das Setting des „Tatorts“ erinnert nicht umsonst an ein anderes TV-Ereignis jüngerer Vergangenheit: „Heimatland“ hieß die aufsehenerregende Reportage, die im Februar im Ersten ausgestrahlt wurde. Der Beitrag aus der Reihe „Was Deutschland bewegt“ blendete in ein Neubaugebiet am Rande Kölns - ebenso schick wie gesichtslos. In dem Film, über den anschließend in Frank Plasbergs „hart aber fair“-Runde hitzig diskutiert wurde, ging es um den Zusammenhang von Strukturwandel und Identität, um Ängste und Neid. Um fragwürdige Vorstadtwohnträume für wohlständige junge Familien und den immer teurer und knapper werdenden Lebensraum in den Citylagen. Und darum, was die angespannte Situation mit Stadt, Land und den Menschen und der ganzen Gesellschaft macht.

"Tatort: Bombengeschäft" legt den Finger in dieselbe Wunde - mit Mord und Totschlag und allem, was noch so zu einem ordentlichen Fernsehkrimi gehört. „Krepiert doch alle an eurer Spießerscheiße“, brüllt ein Verzweifelter dem feinen Herrn Makler ins Gesicht. Irgendwie programmatisch für diesen Film, der trotz bescheidenem Mitteleinsatz zu erstaunlicher Größe findet, bisweilen aber übers Ziel hinausschießt. Ein solider Krimi, aber etwas bieder durcherzählt und keinesfalls Bombe.