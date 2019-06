Gabrielle Union (links) und Jessica Alba bilden in "L.A.'s Finest" ein Cop-Duo, dass es mit den Grenzen des Gesetzes nicht sehr genau nimmt. (Sony Pictures Television)

Jetzt sind die Damen an der Reihe: Der Action- und Entertainment-Sender AXN hat sich die Rechte an der US-Serie „L.A.'s Finest“ gesichert. Mit Jessica Alba („Fantastic Four“) und Gabrielle Union ist die Produktion von Sony Pictures Television nicht nur prominent besetzt, Fans von Buddy-Cop-Filmen werden auch auf alte Bekannte treffen. Gabrielle Union spielt Syd Burnett, die bereits in „Bad Boys II“ (2003) als Geliebte des von Will Smith dargestellten Mike Lowery zu sehen war. Nun bildet sie mit Jessica Alba als Nancy McKenna ein Cop-Duo in Los Angeles, dass ganz im Stile der „Bad Boys“ die Grenzen des Gesetzes etwas großzügiger auslegt, um es mit den gefährlichsten Kriminellen des Landes aufzunehmen. Bad-Girl-Power und Action sind an der Tagesordnung bei „L.A's Finest“.

Wann genau die Serie bei AXN zu sehen sein wird, ließ der Bezahlsender noch offen. Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer ("Bad Boys", "Pirates of the Caribbean") tritt als Executive Producer auf, in weiteren Rollen sind Zach Gilford (The Pureg: Anarchy"), Ryan McPartlin ("Chuck") und Ernie Hudson ("Ghostbusters") zu sehen.