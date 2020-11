Johannes B. Kerner krönt wieder einen Jahressieger: den neuen "Quiz-Champion". (ZDF/Max Kohr)

Es ist ja nicht so, dass es für kluge Köpfe, die es zudem auch noch ins Rampenlicht zieht, im deutschen Unterhaltungsbetrieb keine Bühnen gäbe. Im Gegenteil, die Quizshow-Flut ebbt nicht ab. Und doch trägt das ZDF-Format „Der Quiz-Champion“ seinen Superlativ-Titel mit einer gewissen Berechtigung. Immerhin zeichnet der Sender in der von Show-Routinier Johannes B. Kerner moderierten Samstagabend-Sendung einen Allround-Könner aus, der sich die 100.000 Euro Siegprämie wohl verdient hat.

Wer kommt an den unerbittlichen Experten vorbei?

Die Film- und Fernsehgeschichte - und dort vor allem das Skurrile - ist die Spezialität von Bastian Pastewka. (ZDF/Max Kohr)

Die Kandidatin oder der Kandidat mit dem am breitesten gefächerten Wissen, dem klarsten Blick für Details und der verlässlichsten Nase, ja nicht in Fangfragen oder ausgelegte Fallen zu tappen, wird das Rennen machen. Dabei sind auch eine gute Portion Selbstbewusstsein und große Nervenstärke gefragt, immerhin bekommt man es in der Einzelprüfung mit besonders scharfzüngigen Experten zu tun.

Wer Quiz-Champion werden möchte, muss sich diesmal gegen TV-Koch Alexander Herrmann in Ernährungsfragen, gegen „Tatort“-Star und Schriftsteller Axel Milberg in der Kategorie „Literatur und Sprache“, gegen Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein in allen Sport-Belangen sowie gegen „stern TV-“Moderator Steffen Hallaschka beim „Zeitgeschehen“ durchsetzen. Besonders gefürchtet und das angesichts seines enzyklopädischen Ulk-Wissens ist Bastian Pastewka: Er ist der ZDF-Experte für die Kategorie „Film und Fernsehen“.