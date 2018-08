Mit Essen spielt man nicht? In "Overcooked 2" schon. (Team 17)

Online-Games sind wahrlich nicht out - aber das gemeinsame Zocken auf der Couch erlebt ein echtes Comeback! Fernab aller Shooter, „FIFA“ und Karaoke-Games gibt es ein paar echte Party-Perlen - wie „Overcooked 2“.

„Overcooked“ und sein nun veröffentlichter Nachfolger „Overcooked 2“ wirken auf den ersten Blick unscheinbar, bunt, nett - und sind doch ein echter Stresstest. Für die eigene Belastbarkeit. Und für Freundschaften. Bis zu vier Spieler treten hier an, um in perfektem Teamwork das Sprichwort „Zu viele Köche verderben den Brei“ zu widerlegen. Oder es unter wüsten Beschimpfungen lauthals zu bestätigen ... Dazwischen gibt's nichts.

Hektik pur: Wer macht wann was in der "Overcooked 2"-Küche? Das erfordert gutes Teamwork und Kommunikation. (Team 17)

Worum geht's?

Gemeinsam und in ständiger Absprache müssen hier Gerichte wie Pizzen, Suppen, Salate oder Sushi zubereitet werden. Alles unter Zeitdruck und streng nach Rezept versteht sich. Für erfolgreich abgearbeitete Bestellungen gibt's Punkte, andernfalls drohen Abzüge. Für wen all das Essen ist? Für eine Horde von Unbroten ... Dem Zombiegebäck soll - so will es die Story - mit Köstlichkeiten das Maul gestopft werden!

Arbeitsstationen und Zutaten liegen in der Regel weit auseinander - es braucht also eine gute Aufgabenaufteilung. (Team 17)

Worum geht's wirklich?

Hundsgemeine Umstände wie eine sich permanent verändernde Küchenstruktur zerbröseln anfangs penibel abgestimmte Arbeitsabläufe binnen Sekunden - und fordern ein schnelles Umdenken und Umschichten der Aufgaben. Andernfalls endet alles in heillosem Chaos. Anstatt einen schlichten Cheeseburger mit Salat zu servieren, steht plötzlich die halbe Küche in Flammen - weil keiner mehr Zugriff auf die Pfanne auf dem Herd hat.

Bestimmte Level wie die Ballon-Küche sind deutlich dynamischer aufgebaut. Nach dem Flug durch ein Gewitter ... (Team 17)

Was ist neu?

Fliegendes Buffet! In „Overcooked 2“ lassen sich die Zutaten nun durch die Gegend werfen - und mit etwas Übung direkt auf das Schneidebrett oder den Teller pfeffern. Eine Ausweitung des Aktionsbereichs ist auch dringend nötig, denn die Küchen sind deutlich abwechslungsreicher, hinterhältiger und dynamischer aufgebaut als im Vorgänger. So beginnt ein Level beispielsweise an Bord eines Heißluftsballons in einem Gewitter und katapultiert die Spieler nach der Bruchlandung in ein halb zerstörtes Sushi-Restaurant. Sind gerade keine Freunde da, lädt man online zur Küchenschlacht gegen die Unbrote.

... stürzt man in ein Sushi-Restaurant. (Team 17)

Und das Fazit?

Egal, ob als Party-Game oder ungewöhnliche Team-Building-Maßnahme für agiles Projektmanagement im Einsatz: Bei „Overcooked 2“ kochen die Emotionen schnell hoch! Schneller noch als beim ohnehin schon grandiosen Vorgänger, der in jeglicher Hinsicht übertroffen wird. Apropos: Wer in die Chaos-Küche reinschnuppern will: Teil 1 gibt's mitunter zum Schnäppchenpreis in den eStores der Konsolenanbieter und bei Steam. Teil 2 kostet rund 30 Euro und kommt mit einer zusätzlichen Prise Wahnsinn und einer gewaltigen Portion Stress. Wer dann noch Nachschlag will, tritt im Vs-Modus gegen die (Ex-)Freunde an ...