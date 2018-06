Guido Cantz moderiert ab September die Neuauflage der "Montagsmaler". (SWR / Volker Oehl)

Vor 22 Jahren endete eine legendäre Fernsehshow, die bereits 1974 ihre Premiere gefeiert hatte. Nun bekommen die „Montagsmaler“, einst moderiert von Frank Elstner und Siggi Harreis, ein Comeback: Der SWR gab 40 neue Folgen der Kult-Sendung in Auftrag, Gastgeber der Neuauflage wird Guido Cantz. Ab September soll die beliebte Show in bislang zwei angedachten Staffeln auf die Bildschirme zurückkehren.

Gegenüber der „Bild am Sonntag“ bestätigte SWR-Unterhaltungschefin Barbara Breidenbach die Comeback-Pläne. Sie sagte: „Generationen von Fernsehzuschauern haben sich an diesem Klassiker erfreut, haben mitgefiebert und mitgeraten. Ich freue mich auf knifflige und spannende Ratespiele.“

Nach "Verstehen Sie Spaß?" moderiert Guido Cantz nun eine zweite Neuauflage eines Klassikers. (Andreas Rentz/Getty Images)

Auch Cantz blickt seiner Aufgabe mit Spannung entgegen: „Ich freue mich sehr zusätzlich zu 'Verstehen Sie Spaß?' einen weiteren TV-Klassiker moderieren zu dürfen! Mit der Sendung erfüllt der SWR mir einen großen Wunsch, der schon lange auf meiner 'Löffelliste' steht: die 'Montagsmaler' - oder wie ich gerne sage: 'Hund, Katze, Maus!'“

Das Grundkonzept der „Montagsmaler“ soll in etwa gleich bleiben: In Teams treten vier Promis und acht „normale“ Kandidaten, darunter vier Kinder, gegeneinander an, um gemalte Wörter und Begriffe zu erraten. Zwischen 1974 und 1980 wurde die Originalsendung von Frank Elstner präsentiert, für drei Episoden folgte Sänger Reinhard Mey. Zwischen 1980 und 1996 moderierte die vor zehn Jahren verstorbene Sigi Harreis.