Wenn Teenies in den 90-ern eine US-Postleitzahl kannten, dann wohl diese: 90210. Jetzt gibt es einen Neuauflage der Kult-Serie "Beverly Hills 90210". (Paramount)

Die Teenager-Serie „Beverly Hills 90210“ amüsierte in den 90er-Jahre Fans in aller Welt. Jetzt, fast 20 Jahre nach der Einstellung der Serie, kommt es nun zu einer Neuauflage. Tori Spelling, einst Hauptdarstellerin, bestätigte im Interview mit „Access Life“, dass das alte Team wieder gemeinsam vor der Kamera steht. Dabei war das neue Projekt noch von keiner offiziellen Stelle publik gemacht worden. „Habe ich gerade etwas bestätigt, das nicht bekannt war?“, meinte die verdutzte 45-Jährige.

Vom Cast der Originalserie seien fast alle Schauspieler mit an Bord, verriet Spelling. Lediglich bei Shannen Doherty, die kürzlich den Brustkrebs besiegte, sei eine Beteiligung noch unklar. „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir sie dabei haben“, drückte Spelling im Interview aber einen klaren Wunsch aus. In der neuen Produktion spielen sich die Schauspieler um Jennie Garth, Jason Priestley und Ian Ziering selbst.

Die Figuren seien „überspitzten Versionen“ von den Schauspielern selbst, wie es Spelling ausdrückte. In den neuen Folgen würden sie sich Gedanken darüber machen, wie „Beverly Hills 90210“ in der heutigen Zeit aussehen könnte. Aufgelockert sei die Mockumentary, eine fiktiven Erzählung in Form einer Dokumentation, mit Originalszenen aus den 90er-Jahren. Mit der Handlung von damals hätte die Adaption allerdings nichts zu tun, so Spelling weiter. Wann die neuen Folgen der Serie ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt.