Es ist offiziell: Crytek arbeitet an einem Remaster des Shooters "Crysis". (Crytek)

Alles begann am 1. April: Die Webseite crysis.com zeigte Nomad, den Helden aus dem ersten Teil des Ego-Shooters „Crysis“ von Crytek. Aufgrund des Datums ignorierte man das Ganze - ganz sicher ein Aprilscherz. Nach einem ersten kryptischen „Funkspruch“ des offiziellen „Crysis“-Accounts auf Twitter am 13. April („Receiving Data“) und einer etwas konkreteren Botschaft tagsdrauf („Hey Nomad, you're still with us?“) wurde die gestellte Frage nun offiziell beantwortet: Crytek arbeitet an einem Remaster des einstigen Vorzeige-Shooters, der im Sommer für PC, Xbox One, Playstation4 und Nintendo Switch erscheinen soll.

Die Neuauflage des Kult-Games made in Germany soll über hochaufgelöste Texturen, Bewegungsunschärfen, volumetrischer Nebel sowie neue Licht-, Schatten- und Partikeleffekte bieten, die auf einem softwarebasierten Raytracing basieren. Ungewöhnlich: Auch die Switch soll in den Genuss der modernen Darstellung kommen.

Fraglich ist nur, in welchem Maße die Hybrid-Konsole all die in Aussicht gestellte Grafikpracht darstellen kann. Schließlich galt „Crysis“ schon bei seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2007 als Gradmesser für die damalige PC-Hardware. Raytracing ist ebenfalls extrem rechenintensiv - und eines der Kernfeatures der kommenden Konsolen-Generation.

Hilfe bekommt Crytek beim Remaster vom erfahrenen Team Saber Interactive. Dem Studio gelang es bereits, das ebenfalls aufwendige Rollenspielabenteuer „The Witcher 3“ für Nintendos schwachbrüstige Konsole erstklassig umzusetzen.