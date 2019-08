Der britische Moderator machte sich in einer Episode seiner TV-Sendung "Last Week Tonight With John Oliver"über den turkmenischen Machthaber Gurbanguly Berdimuhamedov lustig. Auch das Guinnessbuch der Rekorde bekam sein Fett weg. (YouTube / LastWeekTonight)

Das wird Gurbanguly Berdimuhamedow, Staatsoberhaupt von Turkmenistan, sicher nicht gerne sehen. Der britische Moderator John Oliver hat sich in einer Ausgabe seiner Sendung „Last Week Tonight With John Oliver“ über den Autokraten lustig gemacht und einige Faibles des Politikers ins Lächerliche gezogen. Doch damit nicht genug: Oliver nahm die Sendung auch zum Anlass, den weltgrößten Marmorkuchen zu backen, den ein unvorteilhaftes Bild Berdimuhamedows zierte.

Im Laufe der 20-minütigen Sendung sezierte Oliver das ungewöhnliche Leben des turkmenischen Präsidenten, der sein Regime knallhart anführt, Journalisten verfolgt und seine Bürger zu Zwangsarbeit verdammt. Umso ungewöhnlicher wirken im Gegensatz dazu Aufnahmen, die Oliver im Rahmen seiner Sendung vorspielte. Dazu zählten unter anderem ein Rapsong, den Berdimuhamedow mit seinem Enkel aufnahm und die Vorliebe des Präsidenten für weißen Marmor, Weltrekorde und im Besonderen für Pferde.

John Oliver stellte den Rekord des größten je gebackenenen Marmorkuchens auf und machte damit sowohl Gurbanguly Berdimuhamedov, den turkmenischen Staatschef, als auch das Guinessbuch der Rekorde lächerlich. (YouTube / LastWeekTonight)

Wie Oliver aufschlüsselte, besitzt der Machthaber 600 Pferde von der Rasse der Achal-Tekkiner, was etwa zehn Prozent der weltweiten Population entspräche. Außerdem hat der Politiker in der Vergangenheit bereits Gedichte für Pferde geschrieben oder es per Gesetz verboten, den Namen eines Achal-Tekkiners im Laufe seines Lebens zu ändern. Umso peinlicher dürfte Berdimuhamedow ein Filmclip sein, den Oliver gleich dreimal in der Show zeigte.

Verbale Spitze auch gegen das Guinnessbuch der Rekorde

Das kurze Video zeigt den Turkmenen bei einem Pferderennen im Jahr 2013 - genauer gesagt dessen Sturz von einem Pferd. Im Staatsfernsehen wurde die erwähnte Passage zwar herausgeschnitten, Oliver aber kam anscheinend an das Videomaterial. Gemäß Oliver seien an Flughäfen sogar verstärkt Sicherheitskontrollen im Bezug auf USB-Sticks oder andere Speichermedien durchgeführt worden.

Doch was hatte all das nun mit dem größten je gebackenen Marmorkuchen der Welt zu tun? Damit mokierte sich Oliver nicht nur über Berdimuhamedow und dessen Sturz, der den Kuchen zierte. Er machte sich gleichzeitig über das Guinnessbuch der Rekorde lustig, das den Rekord nicht abnehmen wollte. „Ich schätze, wir führen keine Diktatur, die brutal genug ist, um die hohen ethischen Standards des Guinness Weltrekords zu erfüllen“, witzelte der Moderator. Hintergrund dieser verbalen Spitze ist eine weitere ungewöhnliche Vorliebe Berdimuhamedows: das Erreichen von Weltrekorden.