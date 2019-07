William Shatner begibt sich auf die Suche nach dem Unerklärlichen. (HISTORY / Justin Bettman)

„Star Trek“-Captain Kirk ist zurück! Zumindest fast: „Raumschiff Enterprise“-Darsteller William Shatner sucht in seinem TV-Comeback im TV abermals nach den Rätseln des Universums - und erklärt in seiner neuen Sendung „The UnXplained“ eigenartige und kuriose Phänomene unserer Welt. Ab 19. November widmet sich die Fernsehlegende auf dem History-Channel immer dienstags, 22.45 Uhr, großen Fragen wie: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Sind Orte, an denen viele Menschen starben, gefährlich? Wie kann man die Erscheinung von Wesen wie dem Mothman erklären?

In acht einstündigen Episoden geht der „Star Trek“- und „Boston Legal“-Star unerklärlichen Legenden und Erscheinungen nach. „Ich freue mich sehr, 'The UnXplained' für History zu moderieren und zu produzieren. Es ist eine faszinierende Serie, die den Zuschauern glaubwürdige Antworten auf Fragen zu mysteriösen Phänomenen bietet“, sagt der 88-Jährige, der das Format mitproduziert. Unterstützt wird Shatner bei der Erklärung des Unerklärlichen von Experten und Wissenschaftlern: Historiker und Ingenieure klären auf, wie ein Phänomen zustande kommt.