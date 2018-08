Nach dem Tod seines Vaters gerät das Leben des entspannten Ex-Surfers Sean "Dud" Dudley (Wyatt Russell) ein wenig aus den Fugen. (2018 AMC Networks Inc / Artist: Jackson Lee Davis)

Schluss mit lustig: Der ehemalige Surfer Dud (Wyatt Russell) muss sich von seinem sorglosen Dasein verabschieden. Denn der Tod seines Vaters und der Bankrott des Familienunternehmens stellen ihn vor etliche Probleme - plötzlich ist sein Leben ein Scherbenhaufen. Zufälligerweise landet er bei der Bruderschaft „Lodge 49“, die ihn in der schweren Zeit auffängt. Wird er es schaffen, neuen Mut zu fassen? Prime Video strahlt ab Montag, 27. August, die ersten sieben von zehn Episoden der tragikomischen Serie „Lodge 49“ aus. Die restlichen drei Folgen stehen ab Freitag, 31. August, zur Verfügung.

Nicht weniger als den Sinn des Lebens versucht Wyatt Russell in der neuen Dramedyserie zu finden. Die Rolle des Sean „Dud“ Dudley ist die erste Serien-Hauptrolle für den ehemaligen Eishockeyspieler. Der Titel spielt auf Thomas Pynchons postmodernen Roman „Die Versteigerung von No. 49“ an. Ob das Format ähnlich komplex, enigmatisch und clever ist wie Pynchons Geniestreich, bleibt abzuwarten. Schließlich gilt die Erzählung als eines der wichtigsten Werke in der Geschichte der amerikanischen Postmoderne.

Kurt Russells Sohnemann Wyatt versucht in der tragikomischen Serie "Lodge 49" sein Leben nach schweren Schicksalsschlägen auf die Reihe zu kriegen. (2018 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved / James Minchin)

Mit großen Fußstapfen sollte sich der Hauptdarsteller aber auskennen: Der 32-Jährige ist der Sohnemann der altgedienten Hollywood-Stars Goldie Hawn und Kurt Russell.