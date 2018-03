George Ezra - Staying At Tamara's

Es muss ein ganz schöner Schock für das beschauliche Hertford im Osten Englands gewesen sein. Kaum hatte die Gemeinde mit nicht mal 30.000 Einwohnern verkraftet, dass mit Rupert Grint ein Kind der Stadt in der „Harry Potter“-Reihe den Ron Weasley spielt, da schaffte es nur wenige Jahre später mit George Ezra ein weiterer Hertforder weltweit in die Charts. Da gab es sicher einiges zu erzählen. Verantwortlich für den rasanten Aufstieg des George Ezra ist der wohl unaufdringlichste Hit der letzten Jahre. „Budapest“ ist eine klassische Folk-Pop-Ballade, die sich partout nicht aus dem Kopf verabschieden will. Das dazugehörige Album, „Wanted On Voyage“, ist mittlerweile allerdings vier Jahre alt, und mit „Staying At Tamara's“ erscheint nun ein Nachfolger, der leider kein zweites „Budapest“ enthält.

Die erste Single, „Don't Matter Now“, schafft es, mit ihrer Sorglosigkeit eher zu nerven als zu bewegen. Kein Zauber nirgends. Der Düdüdüp-Refrain setzt der Hans-Guck-in-die-Luft-Mentalität die Krone auf. Und auch der Rest des Albums kommt daher wie ein Musik gewordenes Feel-Good-Movie, wie Easy Listening ohne Relevanz. Einzig der charmante britische Akzent schafft Sympathien, und natürlich gewinnt Ezra auch durch seine unverschämt „alt“ klingende Charakterstimme - dabei ist er erst 24 Jahre jung.

Scheitert er mit dem "schwierigen zweiten Album"? George Ezra, der vor vier Jahren mit dem Hit "Budapest" zum Shootingstar wurde. (Sony Music)

Doch gerade das Texten hat der Brite, Jahrgang 1993, so gar nicht drauf. Seine Liebeslieder verkommen zu schon tausendfach gehörten Kopien. Bestes Beispiel ist das Stück „All My Love“, das eine klassische Aufzählungsstruktur wählt, um aufzulisten, was man der Angebeteten so alles geben würde. Es kulminiert in der absolut austauschbaren Zeile „No matter where you go, baby, I'll be there“.

Ähnlich banal wirken die Balladen gegen Ende, wenn sich zur Gitarre ein Piano gesellt („Hold My Girl“) oder das Tasteninstrument komplett übernimmt („Only A Human“). „You can't blame yourself, you're just human“, versucht Ezra zu trösten, aber obwohl die Platte nur elf Songs hat, ist sie trotzdem nicht kurz genug, um das Hörer-Interesse nicht unterwegs zu verlieren. „Staying At Tamara's“ ist ein Album, das einem nichts abverlangt und einen nicht fordert. Ein Album zum Staubsaugen, am Sonntagnachmittag in Hertford.