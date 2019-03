Ranga Yogeshwar hatte sich von "Quarks" zurückgezogen, um mehr Zeit für ausgewählte Doku-Projekte zu haben. (WDR/Ralf Wilschewski)

Beim ARD-Wissensmagazin „Quarks“ hatte Ranga Yogeshwar sich nach 25 Jahren zurückgezogen. Jetzt weiß man, was er stattdessen gerne macht - sich auf ausgeruhte, in die Tiefe gehende Doku-Beiträge wie den ARD-Film „Der große Umbruch“ aus der „Die Story im Ersten“-Reihe zu konzentrieren. Darin durchdenkt der telegene Wissenschaftler zusammen mit vielen Experten die Auswirkungen des sich immer rasanter beschleunigenden Siegeszugs von Künstlicher-Intelligenz-Anwendungen. Nicht alle Bundesbürger fühlen sich wohl bei der Vorstellung, dass künftig vielleicht Super-Computer ihre privatesten Entscheidungen vorausberechnen. Und immer mehr Arbeitnehmer in der deutschen Industrie fürchten, dass ihnen schon bald dienstbare Roboter den Arbeitsplatz streitig machen.