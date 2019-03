Es war die Überraschungsnews des Tages: Thomas Gottschalk kehrt 2020 mit "Wetten, dass..?" zurück. (ZDF / Carmen Sauerbrei)

Es ist eine kleine Sensation: „Wetten, dass ..?“, lange Jahre „Europas größte Fernsehshow“, wird noch einmal auf den Bildschirm zurückkehren - mit Thomas Gottschalk als Gastgeber. Entsprechende Pläne bestätigte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Gespräch mit dem Medienmagazin „DWDL.de“ an. „Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben.“

Die eindeutige Bestätigung lieferte wenig später der offizielle Twitter-Account der Show, der nach jahrelanger Abstinenz erstmals wieder online ging: „Test. One. Two. Check, check ...“, lautete der Eintrag, der bei vielen Fans für Begeisterungsstürme sorgte.

Die Show mit Thomas Gottschalk soll ein einmaliges Ereignis anlässlich des 70. Geburtstags des Entertainers sein. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Freude und Kritik

Zahlreiche Kommentare unter den Post zeigen, dass die Erfolgssendung noch immer viele Anhänger hat. So schrieb ein User auf Twitter: „Wie kann ich mich für die 'Sondersendung' bewerben?“ Ein anderer kommentierte mit einem schlichten „Sensationell!“.

Markus Lanz, hier mit Schauspieler Elyas M'Barek, übernahm 2012 die Moderation von "Wetten, dass..?" - mit mittelmäßigem Erfolg. (Franziska Krug/Getty Images)

Bei aller Freude erntet die Bekanntgabe der Wiederauflage auch Kritik und Spott im Netz. „Nach viel Notbeatmung und Defibrillieren soll #WettenDass? mit Schnappatmung und dem berufsjugendlichen 70-jährigem #Gottschalk wieder auf die Bühne kommen. Aufgewärmter Eintopf vom geriatrischen ZDF, ideenlose Anstalt des öffentlichen Rechts“, schreibt ein besonders bissiger User. In dieselbe Kerbe schlägt dieser Kommentar: „Oh bitte nicht ... Erst wird #wettendass wieder aus dem Grab gezerrt, und als Nächstes gibt es dann ne Neuauflage der Schwarzwaldklinik ...“.

Bitte ohne Markus Lanz

1986 präsentierte eine junge Plaudertasche namens Thomas Gottschalk zum ersten Mal "Wetten, dass ..?". Übernommen hatte er die Show von ihrem Erfinder, Frank Elstner. (ZDF / Renate Schäfer)

Auf der Facebook-Fanseite "Wetten, dass wir 'Wetten, dass ..?' retten ?" sorgte die Nachricht indes für erwartbare Freudenausbrüche, Kommentare wie "'Wetten, dass ..?' war einfach immer toll, und hab nicht wirklich verstanden, warum es abgesetzt wurde" oder "Wäre sehr schön, wenn es 'Wetten dass ..?" wieder regelmäßig geben würde. Ab liebsten ja mit Thommy" zeigen die Begeisterung. Ein weiterer Fan knüpft allerdings eine besondere Bedingung an Gottschalks Comeback: "Lieber Thommy, bitte lade auf keinen Fall Markus Lanz ein!" Ein Seitenhieb auf den letzten Moderator der Show. Markus Lanz übernahm 2012 die Moderation, konnte allerdings nicht an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen und musste häufig Kritik einstecken.

Bislang ist das Comeback des Traumduos Gottschalk und „Wetten, dass ..?“ als einmaliges Ereignis geplant, weitere Details stünden angesichts des frühen Planungszeitpunkts noch nicht fest, so das ZDF.