Die bayerische Kabarettistin Luise Kinseher ist selbst Katholikin, kann über ihre Kirche aber auch lachen. (SWR)

Vom viel beschworenen „jüdischen Witz“ ist immer wieder die Rede. Doch wie viel Humor lassen die anderen großen Weltreligionen zu? Dieser Frage geht der SWR-Reporter Steffen König in der neuen ARD-Dokumentation „Was glaubt Deutschland?“ nach.

König will wissen, welche Rolle der Humor auch in vermeintlich todernsten, existenziellen Zusammenhängen spielen kann. Außerdem will er herausfinden, wie viel Freiheiten zeitgenössische Glaubensauffassungen zulassen und wie es um ihre Bereitschaft steht, sich auch mal selbst auf den Arm zu nehmen.

Der Berliner Rabbi Walter Rothschild gilt als Spezialist für den viel beschworenen jüdischen Humor. (SWR)

Liebevoller Spott über das himmlische „Bodenpersonal“

Dafür trifft König in Berlin Walter L. Rothschild, einen Kabarettisten, der auch Rabbiner ist. Außerdem begleitet er die Satire-Gruppe „Datteltäter“ bei Dreharbeiten für ein neues YouTube-Video. Den gläubigen Muslimen gelingt es, über ihre für Außenstehende (und selbst „Betroffene“) gelegentlich etwas befremdlichen Eigenheiten und Bräuche lachen zu können.

Cartoonist Piero Masztalerz setzt gerne Glaubensfragen und -konflikte in Szene. (SWR)

In der Sammlung der Sendung vertritt schließlich dann die bayerische Kabarettistin Luise Kinseher den Part einer humorbereiten gläubigen Katholikin. In ihrem aktuellen Bühnen-Soloprogramm „Mamma Mia Bavaria“ wirft sie einen liebevoll spöttischen Blick auf das „Bodenpersonal“ der himmlischen Mächte.