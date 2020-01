Für Tim Mälzer geht es wieder rund um die Welt. Bei VOX startet die fünfte Staffel von "Kitchen Impossible". (TVNOW / Nady El-Tounsy)

In den bislang 34 Folgen von „Kitchen Impossibe“ inklusive dreier Weihnachtssendungen ist seit der Pilotfolge im Dezember 2014 schon einiges passiert. Im Vorfeld der nunmehr startenden fünften Staffel hat VOX nachgerechnet und dabei auch Erstaunliches entdeckt. Insgesamt wurde für die bisherigen Folgen 364 Tage lang in 51 unterschiedlichen Ländern gedreht. Die Köche der Originalgerichte hatten zusammen 77 Sterne, 1.480 Jurymitglieder haben die nachgekochten Speisen bewertet. Tim Mälzer stellte bisher 57-mal fest: „Backen ist kein Kochen!“ - 347-mal wurde das böse Wort „F“-Wort gezählt.

War also ganz schön viel los bei Mälzer und seinen Koch-Gegnern an den Herdplatten dieser Welt. Eines aber gab es noch nicht: das Duell Tim Mälzer gegen Steffen Henssler. Das Wettkochen der beiden ehrgeizigen Maitres aus Hamburg bildet den Höhepunkt der neuen Staffel. Am Sonntag, 22. März, ist es zu sehen,

In einem ersten Duell in den neuen Folgen von "Kitchen Impossible" messen sich Tim Mälzer (rechts) und Christoph Kunz. (TVNOW / Severin Schweiger)

Bis es zum lange erwarteten „Hamburger Derby“ kommt, sollte es bei dem weiterhin sehr beliebten Format (14 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern) aber auch nicht allzu fade werden. In den acht neuen Folgen stellen sich Mälzer und hochdekorierte Köche wie Jan Hartwig (drei Sterne), Haya Molcho und Martin Klein (zwei Sterne) den kulinarischen Herausforderungen in insgesamt 18 Ländern. In jedem der internationalen Ausflugsziele wie diesmal etwa Rumänien oder Usbekistan müssen die Kandidaten ihnen unbekannte Gerichte nachkochen. Eine Jury aus Restaurant-Stammgästen bewertet am Ende die Ergebnisse.

Zum Auftakt der neuen Staffel nimmt es Mälzer mit der Kochkunst von Christoph Kunz auf. Einen Sieg über den Münchner sollte der Hamburger nicht wie selbstverständlich einplanen. Kunz ist immerhin mit zwei Sternen ausgezeichnet. Das Duell zum Auftakt der neuen Staffel wird „ausgekocht“ in Wien, München, Bad Ragaz in der Schweiz und Essaouira in Marokko.