Das 16.000-Einwohner-Städtchen Templin in der Uckermark, Heimat von Angela Merkel: Hier filmten zwei Autorinnen fünf Jahre lang den Versuch, die Geflüchteten des "Wir schaffen das"-Jahres 2015 in den Alltag des Ortes zu integrieren. (ZDF / Aud Krubert-Hall)

Im Sommer 2015 kommen Hunderttausende Menschen nach Deutschland und hoffen auf einen Neuanfang. Auch im brandenburgischen Templin, der Heimatstadt von Angela Merkel, finden sie ein neues Zuhause. Hier leben 16 000 Einwohner, der Ausländeranteil liegt bei unter einem Prozent. Der 45 Minuten lange Film von Lan-Na Grosse und Aud Krubert-Hall ist eine Langzeitbeobachtung. Für ihre wiederkehrenden Berichte zur Realität der „großen“ Flüchtlingswelle in „kleinen“ Templin im ZDF-Morgenmagazin wurden die beiden Journalistinnen 2017 bereits für den Grimme-Preis nominiert - nun kommt eine Art Bilanzfilm.

Da ist der Bürgermeister, der zeigen möchte, wie Integration gelingen kann, und dabei immer wieder an seine Grenzen stößt. Dann ein pensionierter Polizist, der um die Sicherheit besorgt ist und Angst hat vor rechtsextremen Übergriffen.

16.000 Einwohner, ein Ausländer-Anteil von unter einem Prozent: Templin in der Uckermark: Kann Integration hier gelingen? (ZDF / Aud Krubert-Hall)

Man lernt eine Lehrerin kennen, die für ihre neuen Schüler und Schülerinnen am Schulamt „vorbeigeht“ und nicht weiß, ob sie richtig handelt. Einen Sozialarbeiter, der für die Flüchtlingsunterkunft verantwortlich ist und sie am liebsten schließen würde. Ein junger Afghane, der die Stadt verlässt, um Arbeit zu finden, und bis heute nicht weiß, ob er in Deutschland bleiben darf. Schließlich eine Unternehmerin, die auf neue Arbeitskräfte hofft und frustriert aufgibt.

Die Geschichten aus der ostdeutschen Provinz machen deutlich, dass zwischen großer Politik und Realität vor Ort stets Lücken klaffen. Ebenso wie zwischen dem Wunsch, es „schaffen zu wollen“ und „schaffen zu können“. Doch trotz aller Probleme - der Film malt nicht nur düstere Bilder aus der Merkel-Provinz. Einige Dinge sind durchaus geglückt.