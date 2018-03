Reist noch diesen Herbst in den südamerikanischen Dschungel: Lara in "Shadow of the Tomb Raider". Das Action-Adventure von Eidos Montreal wird der erste Auftritt der Archäologin seit zwölf Jahren, der nicht bei Crystal Dynamics entstand. (Square Enix / Eidos Montreal)

Bereits 2016 gab es einen Leak zu Laras neuem Abenteuer, aber jetzt ist es endlich offiziell: Der nächste Ausflug der Action-Archäologin heißt „Shadow of the Tomb Raider“ und erscheint bereits am 14. September 2018 für PC, PS4 sowie Xbox One. Zeitlich befristete Exklusiv-Deals wie bei „Rise of the Tomb Raider“, das über ein Jahr hinweg nur für Xbox zu haben war, gibt es demnach keine.

Dem ersten Teaser-Trailer zufolge, der pünktlich zum Kinostart des Kinofilms „Tomb Raider“ veröffentlicht wurde, verschlägt es Lady Croft diesmal nach Südamerika und in die Städte versunkener Indianer-Kulturen - ein Szenario, das man in der Serie zuletzt bei „Tomb Raider Underworld“ bewundern konnte. Das entstand übrigens ebenso wie die letzten beiden Episoden beim renommierten US-Studio Crystal Dynamics - „Shadow of the Tomb Raider“ dagegen ist das erste Lara-Abenteuer seit zwölf Jahren, das nicht aus der kalifornischen Spiele-Schmiede kommt. Stattdessen sitzt diesmal das für die letzten beiden „Deus Ex“-Titel verantwortliche Team von „Eidos Montreal“ am Drücker.

In "Rise of the Tomb Raider" suchte Lara eine versunkene Stadt und einen unsterblichen Propheten. Das Adventure erschien Ende 2015 exklusiv für Xbox One, erst ein Jahr später schaffte es Lara auf die PS4. (Square Enix / Crystal Dynamics)

Nähere Informationen zu Hintergrund oder Gameplay von „Shadow of the Tomb Raider“ behielt Square Enix vorerst für sich - mehr will man erst am 27. April verraten.