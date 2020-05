Die Profitänzer stehen bei "Let's Dance" meist nur - hinter ihrern Promi-Partnern - in der zweiten Reihe. Das soll sich nun ändern. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Klar, es ist schon wirklich aufregend, wenn elegante, junge Tänzerinnen wie die Michael-Wendler-Verlobte Laura Müller in den Armen von Christian Polanc übers Parkett wirbeln. Ebenso gespannt wie auf ihr Darbietungen dürften viele „Let's Dance“-Zuschauer aber auch auf den neuesten Klatsch und Tratsch am Rande gewesen sein. Was der Könner an der Seite von Laura Müller leistet? Eher unerheblich! Das soll sich nun mit der RTL-Sondersendung „Let's Dance - die große Profi-Challenge“ ändern.

Dabei rücken erstmalig die Profitänzer der Show-Reihe ins ihnen gebührende Rampenlicht. Immerhin sind sie es, von deren sportlicher und kreativer Expertise es abhängt, dass „Let's Dance“ (auch) eine ernst zu nehmende Leistungsschau bleibt und nicht in eine Lachnummer abgleitet. Die oft über viele Jahre hinweg hart geschulten Fachkräfte verstehen sich darauf, auch aus einem unsicheren Tanzpartner das Beste herauszuholen. Nun, nach dem großen Finale der aktuellen Staffel, zeigen sie sich selbst von ihrer attraktivsten Seite - als Solo- oder Paar-Tänzer sowie im großen Ensemble. Darüber, welche Leistung am meisten überzeugt, stimmt das Publikum per Telefon-Voting ab. Moderiert wird der Live-Wettbewerb von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.