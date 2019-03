Laura Papendick hat Sky verlassen und ist zu SPORT1 gewechselt. (SPORT1 / Nadine Rupp / Ruppografie)

Ihren Dienst bei Sky Sport News HD hat sie quittiert - Laura Papendick wechselt zur Konkurrenz: Anfang April wird sie ihr Debüt bei SPORT1 feiern. Dort stößt die 30-Jährige zum Moderatoren-Team des News-Formats „Bundesliga Aktuell“ und des Highlight-Magazins „Bundesliga Pur - Lunchtime“ - hier wird sie sich zukünftig mit Jochen Stutzky und Ruth Hofmann abwechseln. Auch beim „CHECK24 Doppelpass“ steht sie in Kürze als Co-Moderatorin von Thomas Helmer im Wechsel mit ihrer Kollegin Ruth Hofmann vor der Kamera.

Die gebürtige Rheinländerin zeigt sich begeistert über ihr kommendes Engagement: „Der 'CHECK24 Doppelpass' ist die bekannteste Sport-Talkrunde in Deutschland, auch die News- und Highlight-Formate sind fest etabliert bei sport- und fußballbegeisterten Zuschauern. Ein Teil dieses Teams zu werden, reizt mich sehr.“ Zu ihrem bisherigen Arbeitgeber ergänzt sie: „Es war Zeit für mich, den nächsten Schritt zu machen, und ich bin froh, diese Chance jetzt zu bekommen.“

Laura Papendick (links) stößt zum Moderationsteam rund um Jochen Stutzky und Ruth Hofmann hinzu. (SPORT1 / Nadine Rupp / Ruppografie)

Auch SPORT1-Chefredakteur Dirc Seemann ist froh über die Entscheidung seiner neuen Mitarbeiterin: „Laura Papendick passt aufgrund ihrer vielseitigen Erfahrungen vor und hinter der Kamera im News- und insbesondere auch im Fußballbereich hervorragend zu SPORT1.“ Und er hat große Pläne mit ihr: „Perspektivisch planen wir sie aufgrund ihrer Kompetenzen auch bei weiteren Sportarten als Moderatorin einzusetzen.“

Ihre erste „Bundesliga Aktuell“-Ausgabe moderiert Papendick am Mittwoch, 3. April, 18.30 Uhr. Zum „CHECK24 Doppelpass“ stößt sie am Sonntag, 14. April, 11.00 Uhr, hinzu. Den ersten „Bundesliga Pur - Lunchtime“-Einsatz absolviert sie dann am Sonntag, 21. April, 13.30 Uhr.