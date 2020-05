Gerri (Katharina Wackernagel) beim Schreiben ihrer Abschiedsbriefe. Allen wird die Meinung gegeigt. (ZDF / Britta Krehl)

„Hallo, ich bin Gerri - mein Sternzeichen ist Jungfrau!“ - Wer nach so einer Begrüßung die Fernbedienung drückt, liegt sicher nicht schief. Aber hier bringt er sich doch um manches Vergnügen. - Der erste Teil der Herzkino-Reihe „Chaos-Queens“, den das ZDF nun wiederholt, ist jedenfalls frecher und munterer als die meisten der sonstigen Edelschnulzen am Donnerstagabend. Katharina Wackernagel spielt hier also Gerri, eine Arztroman-Autorin, die genug vom Leben hat. Die Internet-Partner sind horribel, der Kinderwunsch rückt in weite Ferne. Und dann werden auch noch ihre Arztromane eingestellt - man macht jetzt in Grusel und Action. Grund genug, sich das Leben zu nehmen? Genug jedenfalls, um schon mal mit der gesamten Umgebung gehörig abzurechnen ...

Fest entschlossen, Schluss zu machen, geigt Gerri in Abschiedsbriefen allen die Meinung - jetzt kann sie ja. So kommt's, dass beispielsweise der Romanredakteur sein tiefes Bedauern über den eben verschiedenen Menschen bei der Mutter (Antje Weisgerber) ausdrücken will, dass die aber das Telefon gar nicht in Händen hält, sondern Gerri selbst. Gerri hat es sich noch mal anders überlegt - und wird nun selber mit der Wahrheit konfrontiert. Endlich kommt heraus, was sie immer schon von den anderen gehalten hat. Eine finale Hochzeit gibt es aber auch. Das muss so sein am süßen, Krimi-freien Donnerstagabend. - „Für jede Lösung ein Problem“ ist der erste Film, der erstmals 2017 unter dem Label „Chaos-Queens“ im Zweiten gesendet wurde. Mittlerweile sind drei weitere Filme in der Reihe nach den Romanen von Kerstin Gier erschienen.