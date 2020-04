Kommt nach der eigentlich abgeschlossenen "Crysis"-Trilogie doch noch Teil 4? Oder arbeitet Crytek an einem Remaster des Originals? (Crytek)

Alles begann am 1. April: Die Webseite crysis.com zeigte Nomad, den Helden aus dem ersten Teil des Ego-Shooters „Crysis“ von Crytek. Aufgrund des Datums ignorierte man das Ganze - ganz sicher ein Aprilscherz. Mittlerweile aber verdichten sich die Hinweise, dass es wohl bald Neuigkeiten vom einstigen Technikvorreiter made in Germany geben könnte.

Ein erster „Funkspruch“ des offiziellen „Crysis“-Accounts auf Twitter kam am 13. April: „Receiving Data“. Kürzer und kryptischer geht es kaum, aber immerhin das erste Lebenszeichen seit Dezember 2016. Kein Wunder also, dass Crytek, auch bekannt als Erfinder der „Far Cry“-Reihe, damit Anlass für Spekulationen gab. Bereits einen Tag später folgte eine etwas konkretere Botschaft: „Hey Nomad, you're still with us?“ Die Frage, ob Nomad noch da ist, wirkt wie ein deutlicher Hinweis auf ein Comeback des Soldaten im HighTech-Anzug.

Baller-Knaller: "Crysis" war 2007 Feinkost fürs Auge. Kommt nun ein Remaster oder Teil 4? (EA)

Kultspiel „Made in Germany“

Auch ein vor Kurzem veröffentlichter Trailer zur Cryengine, der Ausschnitte aus Games zeigt, die mit Cryteks Grafikgerüst entstanden sind, schürt bei „Crysis“-Fans Hoffnungen auf ein Wiedersehen. Das Video endet mit einem Ausschnitt aus dem ersten Teil. Der sieht aber, wie aufmerksame Zuschauer feststellten, besser aus als das Original - unter anderem, was Aspekte wie die Beleuchtung und das Post-Processing angeht.

Nach diesen ersten Hinweisen ist anzunehmen, dass Crytek bald mit der ganzen Wahrheit herausrückt. Ob es sich dabei um ein Remaster des ersten Teils handelt oder um eine waschechte Fortsetzung, bleibt vorerst reine Spekulation. Spannend wäre beides, denn mit „Crysis“ bewiesen die Frankfurter Entwickler nach „Far Cry“ (2004) im Jahr 2007 erneut, dass Games „Made in Germany“ bisweilen auch in Sachen Optik mit internationalen Blockbustern mithalten können. „Crysis 3“ erschien Anfang 2013. Fun Fact: Die Handlung des „Crysis“-Debüts spielt im Jahr 2020.