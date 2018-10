Im Frühjahr will Bonnie Tyler ihr neues Album "Between The Earth & The Stars" veröffentlichen. (Bandpick Unlimited)

Von „It's A Heartache“über „Total Eclipse Of The Heart“ bis „Holding Out For A Hero“: Ihre großen Hits sind auch heute noch generationenübergreifende Pop-Klassiker. Inzwischen ist Bonnie Tyler 67 Jahre alt, hält mit ihrer berühmten rauen Stimme aber noch immer kein bisschen zurück. Fünf Jahre nach dem letzten Studioalbum präsentiert sie auf ihrem Neuling „Between The Earth & The Stars“ im Frühjahr 2019 frische Songs. Und die will die gebürtige Waliserin natürlich auch live performen.

Vom 28. April bis 1. Juni 2019 begibt sich Bonnie Tyler mit Band auf große Tournee zum neuen Album. Mit ihren bekanntermaßen sehr gefeierten Konzerten, auf denen sie neben den aktuellen Songs selbstverständlich auch die Greatest Hits spielen wird, beehrt die Rock-Blondine vor allem ihre treuen Fans in Deutschland. Neben München, Berlin und Köln spielen Tyler und Band auch in kleineren Städten wie Suhl, Singen und Rostock. Karten gibt es im Pre-Sale ab 26.10. und im allgemeinen Vorverkauf ab 2.11.2018.

Die Tourdaten:

28.04.19 München, Circus Krone

Von "It's A Heartache" bis "Total Eclipse Of The Heart": Bonnie Tyler schuf Hit-Klassiker noch und nöcher. (Bandpick Unlimited)

29.04.19 Nürnberg, Meistersingerhalle

02.05.19 Suhl, Congress Centrum

Bonnie Tyler stand am Silvesterabend 2017 bei Jörg Pilawa auf der Bühne. (Ragnar Singsaas/Getty Images)

04.05.19 Köln, Musical Dome

05.05.19 BE-Ostende, Kursaal

Live begeistert Bonnie Tyler noch immer. (Getty Images)

07.05.19 Halle/Saale, Steintor-Varieté

08.05.19 Berlin, Admiralspalast

10.05.19 Bremen, Metropol Theater

11.05.19 NL-Utrecht, TivoliVredenburg

13.05.19 CH-Zürich, Volkshaus

14.05.19 Karlsruhe, Schwarzwaldhalle

16.05.19 Zwickau Stadthalle

17.05.19 Osnabrück, OsnabrückHalle

19.05.19 L-Luxemburg, den Atelier

20.05.19 F-Paris, Olympia

22.05.19 Singen, Stadthalle

23.05.19 Ulm, Congress Centrum

25.05.19 A-Wien, Stadthalle F

26.05.19 A-Graz, Helmut List Halle

28.05.19 Hannover, Theater am Aegi

29.05.19 Rostock, Stadthalle

31.05.19 Dortmund, Westfalenhalle 3 A

01.06.19 Frankfurt, Alte Oper („W-Festival“)