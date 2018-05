Emma (Antje Traue) hat Blut an den Händen. Aber als Pathologin gehört das zum Beruf. (ZDF / Carolin Ubl)

Endstation Brandenburg: Weil ihr Vater, ein Leichenbeschauer in der Provinz, auf einmal Leichenteile mit nach Hause nimmt, muss Pathologin Emma zurück in ihre ungeliebte Heimat. Mit der großen Karriere in den USA wird es vorerst nichts, doch zu Hause in Brandenburg wartet nicht nur der seltsame Vater, sondern auch durchaus spannende Arbeit. Denn nicht nur in den USA sterben die Menschen bisweilen eines unnatürlichen Todes.

Mit Antje Traue („Weinberg“) und Michael Gwisdek („Good Bye, Lenin!“) in den Hauptrollen, dreht ZDFneo derzeit diese schräg anmutende Krimigeschichte. „Dead End“, so der Arbeitstitel der zunächst sechsteiligen Serie, entsteht unter der Regie von Christopher Schier und nach Drehbüchern von Magdalena Grazewicz, Thomas Gerhold und Christopher Schier. In weiteren Rollen spielen Fabian Busch, Nikolai Kinski und Lars Rudolph - letzterer ist als dienstmüder Provinzpolizist zu sehen, der mit den Ermittlungsmethoden seiner in den USA geschulten neuen Kollegin so seine Probleme hat.

Zuletzt war Antje Traue in der gefeierten Netflix-Serie "Dark" zu sehen. (Andreas Rentz/Getty Images)

Noch bis Mitte Juli soll „Dead End“ von der Produktionsfirma Real Film Berlin GmbH gedreht werden; ein Sendetermin steht noch nicht fest.