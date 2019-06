ZDF-Moderatorin Sandra Maria Gronewald wurde für ihre Verdienste um die Beziehungen Italiens zu anderen Staaten ausgezeichnet. (ZDF / Kerstin Bänsch)

Sandra Maria Gronewald, seit 2011 Moderatorin des ZDF-Magazins „Hallo Deutschland“, wurde eine besondere Ehre zuteil: In der italienischen Botschaft in Berlin wurde sie am Dienstag mit dem „Orden des Sterns von Italien“ ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung für besondere Verdienste um die Beziehung Italiens zu anderen Staaten.

Im feierlichen Rahmen betonte Luigi Mattiolo, der italienische Botschafter in Deutschland, warum gerade Gronewald den Orden verdient habe. „Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für all jene, die sich besondere Verdienste um die Förderung der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Italien und anderen Ländern sowie um die Förderung der Beziehungen zu Italien erworben haben.“ Gronewald sei eine „leidenschaftliche Studiosa der italienischen Sprache und der Literatur“ und habe in der Vergangenheit viele deutsch-italienische Begegnungen inspiriert. Besonders in ihrer täglichen Arbeit habe Gronewald „die emotionale Verbundenheit“ gezeigt, die viele Deutsche für Italien empfinden.

Seit 2011 moderiert Sandra Maria Gronewald das ZDF-Magazin "Hallo Deutschland". (ZDF / Rico Rossival)

Die Verbundenheit zu Italien zieht sich bereits seit einigen Jahren durch Gronewalds Lebenslauf. Einem Dolmetscher-Diplom in Florenz, einem Romanistik-Studium in Deutschland mit Stipendien in Italien folgte die Promotion in Italienischer Sprachwissenschaft an den Universitäten Pavia und Mainz.