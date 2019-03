Guido Cantz meldet sich mit dem Samstagabend-Showklassiker zurück. (2017 Getty Images)

Eben noch stand er im Karneval-Dauereinsatz. Nun hat Guido Cantz wieder Zeit für den beliebten Familienshow-Samstagabendklassiker „Verstehen Sie Spaß?“, von dem nun tatsächlich erst die erste Ausgabe des Jahres läuft - live aus den Bavaria Studios in München-Grünwald. Für seine Versteckte-Kamera-Späße konnte Cantz mal wieder starke Gäste gewinnen: So verdingt sich unter anderem Lena Meyer-Landrut als Lockvogel. Ebenfalls beim An-der-Nase-Herumführen-Einsatz ist Pierre M. Krause gefragt, der zum erweiterten Moderatoren-Pool der ARD gehört. Er legt unter anderem den Ex-Handballweltmeister Michael Kraus herein. Spaßmacher vor Ort ist diesmal der Puppenspieler-Comedian Sascha Grammel, der Einblicke in sein neues Bühnenprogramm gewährt.