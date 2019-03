Leroy Sane überraschte bei der Ankunft im Hotel in Wolfsburg zum Freundschaftsspiel Deutschland vs. Serbien mit einem speziellen Outfit. (imago/Christian Schroedter)

Eine bekritzelte Jacke, ein sündhaft teurer Rucksack und ein Nationalspieler - mehr braucht es nicht, um das Netz in Aufregung zu versetzen. Eine Welle von Belustigung und auch Empörung ergießt sich seit Montag über Fußball-Profi Leroy Sané. Bei seiner Ankunft in Wolfburg vor dem Länderspiel Deutschland gegen Serbien tauchte der 23-Jährige in einem Outfit auf, das jeden Gangster-Rapper neidisch machen würde: eine weiße Lammfelljacke mit bunter Graffiti-Bemalung und ein fellbesetzter Rucksack. Kostenpunkt insgesamt etwa 25.000 Euro.

Ob man das nun schick findet - geschenkt. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Tatsächlich hätte wohl kaum jemand den Preis einer schwarzen Lederjacke nachgerechnet. Der Eisbär-Look provozierte jedoch verschiedene Medien zu Nachforschungen. Sie fanden heraus: 4500 Euro kostet die Designer-Wendejacke von Balenciaga, stolze 18.000 Euro der Rucksack von Louis Vuitton und zwischen 1600 und 2500 Euro die limitierten "Jordan 1"-Nike-Sneaker.

Eine Frage des Stils?

Die hohen Gehälter von Fußballprofis sind schon lange ein beliebtes Streitthema bei Fans und Nicht-Fans gleichermaßen. Wir erinnern uns an die Entrüstung über das mit Blattgold überzogene Steak für 1200 Euro, das sich FC-Bayern-Star Franck Ribéry Anfang des Jahres gönnte. Richtig unsympathisch machte er sich dann durch seine Pöbelreaktion in den sozialen Medien.

Anders als damals dominiert bei Sanés "Swag"-Outfit im Netz der Spott, oft durchaus gutmütiger Art. Die bemalte Jacke finden viele offensichlich modisch ziemlich daneben:

Manche vermuten, Sané habe seiner kleinen Tochter erlaubt, sich mit ihren Malstiften an der Jacke auszutoben. Andere erinnert das Gekritzel verdächtig an Markierungsfarbe für Lämmchen...

Auch historische Vergleiche lassen sich ziehen:

Und einer hat nachgerechnet und findet die Kosten für das Outfit angesichts von dessen Jahresgehalt bei Manchester City eigentlich ganz verhältnismäßig:

Man kann es natürlich auch so ausdrücken wie ein weiterer Twitter-User: "Wenn ich Nationalspieler wäre, würde ich mir einen Mantel aus vergoldeten Steaks nähen."

Für manche ist der Fußball eben ein Tanz um das goldene Kalb... äh, Lamm.